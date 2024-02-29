Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе 'Мисс Европа'

С 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте проходил конкурс "Мисс Европа-2024", на котором Украину представляла Милена Мельничук. Как бы абсурдно это ни звучало, но "Мисс Европа" стала россиянка из Казани Роза Гадиева. "Серебро" забрала девушка из Турции, а третье место заняла представительница Беларуси Ирина Максимович из Витебска. Впрочем, шокируют не только победительница конкурса и его бронзовая призерка, но и отношение организаторов и самих россиянки и белоруски к нашей красавице. Милена Мельничук окрестила этот опыт настоящим адом.

В своем Instagram модель из Украины выложила видео, где поделилась шокирующими подробностями того, что ей пришлось пережить на конкурсе. По словам девушки, это лишь 5% от всего ужаса, который с ней происходил.

Ад, по словам Милены, начался еще до того, как она отправилась в Ливан. В преддверии конкурса она столкнулась со шквалом хейта со стороны россиян. Они удаляли страницу украинки в Instagram, звонили на ее личный номер и угрожали убить.

"Угрожали, что по айпи найдут, где я, и убьют меня и мою семью. Называли нацисткой и фашисткой. Угрожали ракетами на мой город и говорили, что прифотошопили мое лицо к порно и повсюду уже выставили", – шокировала Милена.

Впрочем, это было только начало. Уже на конкурсе украинка столкнулась с абсолютно пророссийской позицией организаторов, всеми методами пытавшихся создать лживую картинку "дружбы" между участницами из Украины и государства-террористки.

"Меня заставляли, чтобы я фоткалась с россиянкой, и когда я агрессивно отказывала, угрожали мне и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться, хотя я постоянно от нее пыталась скрыться. Не имею к ней претензий, как человек она казалась нормальной. Дизайнер специально дал нам одинаковые платья, чтобы мы были одинаковые и как подруги! Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня, он сказал на русском языке: "Мне по**й на войну в Украине". Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене "хохлушка", – поделилась украинка.

Здесь следует сразу заметить, что Милена пыталась "выйти из игры", когда осознала, куда попала. Выложив в соцсети сообщение о своем желании дисквалифицироваться, организаторы начали угрожать украинке. "Они даже врывались в номер с угрозами!" – призналась девушка.

Еще один шокирующий случай, видеодоказательство которого Мельничук обнародовала отдельным постом, произошел уже после конкурса в автобусе, где находились все участницы и, вероятно, некоторые организаторы. Белоруска, которая, напомним, заняла третье место, буквально напала на украинку. Ирина Максимович из Витебска была сильно пьяной и позволяла себе говорить отвратительные оскорбления в адрес не только конкурентки из Украины, но и в адрес нашей страны в целом.

"У тебя война? А ты сиськами трясешь на конкурсе красоты? Вот ты, Украина, которая говорит "Беларусь – г*вно" и "Россия – г*вно". Украина, что ты голыми сиськами вышла трясти? Какого хр*на ты приехала на конкурс красоты?" – в пьяной агонии набросилась на Милену представительница Беларуси.

Неадекватную участницу пытались унять. Было слышно, как на русском языке кто-то просил ее успокоиться. По всей вероятности, если бы девушку не забрали от украинки силой, то в ход пошли бы даже кулаки, ведь белоруска была настроена крайне агрессивно.

Еще один интересный момент – цена победы. Цена в буквальном смысле этого слова. Мельничук поделилась: "Белоруска за 5000€+- купила третье место и сама это всем рассказала. Минкульт РФ выкупил за 20 000€+ победу для участницы, во время всего конкурса она хвасталась помощью от президента. Ей 38 лет (инфа от менеджеров из ее страны, которая через девушек дошла до меня)".

Как писал OBOZ.UA, ранее "Мисс Украина" София Шамия представила благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение мировой информации о войне среди участниц довольно нестандартна, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

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