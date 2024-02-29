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Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе "Мисс Европа"

Анна Кравчук
Люди
5 минут
1,8 т.
Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе 'Мисс Европа'

С 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте проходил конкурс "Мисс Европа-2024", на котором Украину представляла Милена Мельничук. Как бы абсурдно это ни звучало, но "Мисс Европа" стала россиянка из Казани Роза Гадиева. "Серебро" забрала девушка из Турции, а третье место заняла представительница Беларуси Ирина Максимович из Витебска. Впрочем, шокируют не только победительница конкурса и его бронзовая призерка, но и отношение организаторов и самих россиянки и белоруски к нашей красавице. Милена Мельничук окрестила этот опыт настоящим адом.

В своем Instagram модель из Украины выложила видео, где поделилась шокирующими подробностями того, что ей пришлось пережить на конкурсе. По словам девушки, это лишь 5% от всего ужаса, который с ней происходил.

Ад, по словам Милены, начался еще до того, как она отправилась в Ливан. В преддверии конкурса она столкнулась со шквалом хейта со стороны россиян. Они удаляли страницу украинки в Instagram, звонили на ее личный номер и угрожали убить.

Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе "Мисс Европа"

"Угрожали, что по айпи найдут, где я, и убьют меня и мою семью. Называли нацисткой и фашисткой. Угрожали ракетами на мой город и говорили, что прифотошопили мое лицо к порно и повсюду уже выставили", – шокировала Милена.

Впрочем, это было только начало. Уже на конкурсе украинка столкнулась с абсолютно пророссийской позицией организаторов, всеми методами пытавшихся создать лживую картинку "дружбы" между участницами из Украины и государства-террористки.

Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе "Мисс Европа"

"Меня заставляли, чтобы я фоткалась с россиянкой, и когда я агрессивно отказывала, угрожали мне и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться, хотя я постоянно от нее пыталась скрыться. Не имею к ней претензий, как человек она казалась нормальной. Дизайнер специально дал нам одинаковые платья, чтобы мы были одинаковые и как подруги! Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня, он сказал на русском языке: "Мне по**й на войну в Украине". Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене "хохлушка", – поделилась украинка.

Здесь следует сразу заметить, что Милена пыталась "выйти из игры", когда осознала, куда попала. Выложив в соцсети сообщение о своем желании дисквалифицироваться, организаторы начали угрожать украинке. "Они даже врывались в номер с угрозами!" – призналась девушка.

Еще один шокирующий случай, видеодоказательство которого Мельничук обнародовала отдельным постом, произошел уже после конкурса в автобусе, где находились все участницы и, вероятно, некоторые организаторы. Белоруска, которая, напомним, заняла третье место, буквально напала на украинку. Ирина Максимович из Витебска была сильно пьяной и позволяла себе говорить отвратительные оскорбления в адрес не только конкурентки из Украины, но и в адрес нашей страны в целом.

"У тебя война? А ты сиськами трясешь на конкурсе красоты? Вот ты, Украина, которая говорит "Беларусь – г*вно" и "Россия – г*вно". Украина, что ты голыми сиськами вышла трясти? Какого хр*на ты приехала на конкурс красоты?" – в пьяной агонии набросилась на Милену представительница Беларуси.

Неадекватную участницу пытались унять. Было слышно, как на русском языке кто-то просил ее успокоиться. По всей вероятности, если бы девушку не забрали от украинки силой, то в ход пошли бы даже кулаки, ведь белоруска была настроена крайне агрессивно.

Еще один интересный момент – цена победы. Цена в буквальном смысле этого слова. Мельничук поделилась: "Белоруска за 5000€+- купила третье место и сама это всем рассказала. Минкульт РФ выкупил за 20 000€+ победу для участницы, во время всего конкурса она хвасталась помощью от президента. Ей 38 лет (инфа от менеджеров из ее страны, которая через девушек дошла до меня)".

Называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой: украинка шокировала подробностями о конкурсе "Мисс Европа"

Как писал OBOZ.UA, ранее "Мисс Украина" София Шамия представила благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение мировой информации о войне среди участниц довольно нестандартна, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

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