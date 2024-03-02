Скандал на 'Мисс Европа': Милена Мельничук рассказала, как белоруска вела себя при первой встрече и чуть не сорвала финал

Украинская модель Милена Мельничук, которая в этом году представляла страну на конкурсе "Мисс Европа", дала откровенное интервью относительно скандалов с белоруской и организаторами. По ее словам, участница из России, хоть и вела себя нагло и надменно, настоящую агрессию демонстрировала конкурсантка из Беларуси Ирина Максимович.

Она с первой встречи начала оскорблять младшую участницу, называя ее "тупой малолеткой", которая должна "закрыть рот перед взрослыми тетями". Заметим, что сама Максимович такое поведение назвала "защитой себя и своей страны". Милена Мельничук раскрыла и другие подробности скандалов на конкурсе Славе Демину на YouTube.

Участница из Украины в Ливан поехала за свой счет, когда ее кандидатуру одобрили. На шоу у нее не было менеджеров и другой поддержки, потому защитить от угроз участниц и организаторов украинку было некому.

Первые дни прошли спокойно, а участницы из вражеских России и Украины просто игнорировали друг друга. Все изменилось, когда приехала Ирина Максимович из Витебска, чтобы устроить сцены, истерики и самопиар. В последнем она, по словам Милены Мельничук, призналась сама за закрытыми дверьми.

"Треш начался, когда приехала белоруска. Она сразу агрессивно начала относиться ко мне, говорить, что я малолетка. Один из первых вопросов, которые она мне задала: "А сколько ты зарабатываешь?" Я ей ответила, она говорит: "Ой, нет. Ты тупая малолетка. Ты не можешь сколько зарабатывать. Давай, закрой ротик и не будешь взрослым тетям рассказывать", – вспомнила украинка диалог с Максимович.

Кроме того, что жительница Беларуси терроризировала украинку, кричала, что ей безразлично на войну, а участницы из Украины "слишком много", она еще и устроила сцену в финале.

"Во время финала она три раза на сцене махала руками из-за того, что ее назвали не Ирина, а Ирена. Она возвращалась обратно на свою позицию и говорила: "Пока вы не назовете мое имя правильно, я не выйду". Прямой эфир, тысячи зрителей, а она кричит ведущей. Затем она на сцене подошла разбираться к ведущей. Это было очень странно", – рассказала Милена Мельничук.

В последний раз россиянку она видела на сцене, когда той отдавали корону победительницы, однако с белорусской ей не повезло ехать вместе в автобусе. Там неадекватный "бронзовый" призер в состоянии алкогольного опьянения начала бросаться на конкурентку из Украины.

Позже она призвала всех молчать об этом инциденте и заявила, что "защищала Беларусь и свою семью", хотя единственным человеком на видео, действительно перешедшем на личности, была именно белоруска.

Как писал OBOZ.UA, Милена Мельничук шокировала подробностями "ада" на шоу. Ее называли "х*хлушкой", унижали и прямо заявляли, что европейцам безразлично на войну, которая продолжается совсем рядом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!