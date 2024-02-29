'У тебя война, а ты сиськами трясешь?' Пьяная белоруска напала на украинку на конкурсе 'Мисс Европа'. Видео

Шокирующий случай произошел с представительницей Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024" Миленой Мельничук. В автобусе с конкурсантками белорусская представительница буквально напала на украинку.

Ирина Максимович из Витебска, вероятно, была сильно пьяной. Так или нет, она позволила себе оскорбить не только конкурентку из Украины, но и нашу страну в целом. Видео отвратительного инцидента показала Милена и предложила не хейтить Ирину.

"У тебя война? А чего же ты сиськами трусишь на конкурсе красоты? Вот ты, Украина, которая говорит "Беларусь – г*вно" и "Россия – г*вно". Украина, чего ты голыми сиськами вышла трясти? Какого хр* на ты приехала на конкурс красоты?" – набросилась на Милену представительница Беларуси.

"Не нужно искать эту девушку, ее накажет вселенная", – сказала украинка.

Интересная реакция людей на сообщение Милены. "Россия как всегда: пьяная, дешевая, агрессивная", – отметили комментаторы и поинтересовались, что вообще РФ и Беларусь делали на европейском конкурсе.

Другие пользователи предположили, что белоруска "завидует, потому что нечем трясти". А представители Беларуси отметили, что им "стыдно видеть такое".

Мельничук рассказала, что на конкурсе ее называли нацисткой и заставляли фотографироваться с россиянкой. Милена пыталась "выйти из игры", когда осознала, куда попала. Однако организаторы начали угрожать девушке, даже врывались в ее номер. Более подробно об этом читайте здесь.

Как писал OBOZ.UA, "Мисс Украина" София Шамия презентовала благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение мировой информации о войне среди участниц довольно нестандартна, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

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