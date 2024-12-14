Россиянин с украинским паспортом: куда исчез сценарист 'Квартала 95' Валерий Жидков

Юморист и сценарист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, более известный по псевдониму "Тамбовский волк", исчез с инфопространства вскоре после полномасштабного вторжения России. Россиянин из Тамбова, более 20 лет живший в Украине, поддержал украинский народ и осудил террористические действия РФ.

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Однако сейчас известный стендапер редко делится подробностями личной жизни и, вероятно, уехал за границу. На странице Жидкова в Instagram отмечено текущее местоположение – Австрия. Стоит отметить, что за годы проживания в Киеве звезда имел лишь вид на жительство, однако после 24 февраля 2022 года получил паспорт с национальным гербом, официально став украинцем.

Два года назад "Тамбовский волк" рассказал в интервью Talk To Me, где его застала полномасштабная война. В момент вторжения Жидков находился в Киеве, однако в первые часы опасности юморист принял решение вывезти семью на дачу в Макаров Киевской области. "Мы решили выехать из Киева в более безопасное место, как нам казалось, – на дачу в Макаров. Когда к нам зашли, жена сказала, что мы должны как-то уехать: "Если убьют, пусть убьют. Я не буду сидеть здесь и не буду ждать, когда к нам придут с автоматами и будут рассказывать, как быть и что делать", – вспоминал сценарист.

За трое суток семье удалось уехать в безопасное место – артист вывез родных за границу, а сам некоторое время находился в Закарпатской области. Вернувшись в столицу, ведущий присоединился к организации благотворительных мероприятий в поддержку ВСУ.

В настоящее время Жидков крайне редко выходит в сеть. В Instagram стендапер делится размышлениями на русском языке. Последняя публикация сценариста датирована маем 2024 года. Тогда "Тамбовский волк" прокомментировал песенный конкурс Евровидение. "Есть подозрение, что главная цель Евровидения – отпугнуть от Европы иммигрантов из религиозных стран", – пошутил он.

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