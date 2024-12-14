'Произошли болезненные события'. Оставшаяся без 3-комнатной квартиры Мила Нитич рассказала, куда делись деньги от продажи

Певица Мила Нитич, которая год назад шокировала новостью, что продала свое единственное жилье ради развития творческой карьеры, рассказала, куда ушли деньги от продажи трехкомнатной квартиры в Ирпене Киевской области. Артистка также призналась, что в ее личной жизни тоже произошли определенные изменения. Как известно, месяц назад Мила объявила о помолвке, однако сейчас говорит, что снова одинока.

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В разговоре с OBOZ.UA Мила Нитич рассказала, где живет сейчас, а также – о болезненных событиях в отношениях. Мы встретились с певицей на презентации полнометражной картины "Собрание ОСМД" в одном из кинотеатров Киева.

– Мила, ровно год назад мы делали с вами интервью, где вы рассказывали, что продали квартиру под Киевом, чтобы вложить эти средства в творчество. Довольны ли результатом?

– Да, я вложила деньги в свой проект. Получила результат – возможно, не сразу такой, на который рассчитывала, но выступлений у меня сейчас много – слава Богу. Готовлю к выходу альбом, параллельно провожу ребрендинг проекта. Думаю, будем запускаться в конце зимы или начале весны. Среди песен, которые буду представлять, несколько, которые вообще не ожидают от меня. Все привыкли, что я певица лирического образа, а это будет танцевальная музыка. Необычно, но очень интересно.

Исполнительница говорит, что сейчас продолжает жить в Ирпене под Киевом, однако теперь снимает жилье: "Это мой любимый город, только там я могу чувствовать себя спокойно. В Киеве сосредоточена вся работа, много сейчас езжу с гастролями".

Мила уверяет, что не жалеет, что осталась без собственного жилья: "В этом смысле я вспоминаю одно интервью Моники Беллуччи, моей любимой актрисы. У нее спросили: "Что бы ты не хотела, чтобы с тобой повторилось?" Она ответила: "Я бы никогда не хотела, чтобы мне было 20 лет". Это говорит о том, что человек больше ни о чем не жалеет".

"Лично я никогда бы не хотела, чтобы повторилась ситуация, в которую я тогда попала, в прошлом году, – объясняет певица. – Погрузилась в сомнения: продавать квартиру или нет. Сейчас считаю, что все сделала верно, ошибки не было. Денег хватило на несколько песен. Не получилось суперхита, переживаю не самые легкие времена, как все украинцы, но работа дала о себе знать. И согласитесь: если сидеть сложа руки, то ничего и не будет".

Напомним, что чуть больше месяца назад певица Мила Нитич публично объявила, что получила предложение руки и сердца и стала невестой. Избранник певицы, по ее словам, младше на шесть лет. Любимый исполнительницы не причастен к сфере музыки и занимался предпринимательством. Его имя и больше подробностей Мила Нитич решила тогда не раскрывать. Сейчас на вопрос о личной жизни певица ответила OBOZ.UA: "Сейчас я одна. Произошли очень болезненные события в моей жизни, но пока я не готова о них говорить. Обещаю, что обязательно расскажу, когда буду готова".

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров назвал Милу Нитич одной из самых привлекательных для него в украинском шоубизе.

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