Алла Пугачева уклончиво вспомнила войну и не назвала Россию агрессором

Российская певица Алла Пугачева при случае побоялась осудить Россию за геноцид украинцев. У Примадонны на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале спросили о возвращении на сцену, а она уклончиво ответила о "чьих-то выстрелах", которые якобы мешают ей петь.

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Это не единственная причина, почему эстрадная вокалистка не вышла на сцену в Латвии, однако она пообещала, что при желании снова порадует фанатов живым выступлением. Видео короткого разговора с Аллой Борисовной появилось на YouTube.

Звезда напомнила, что забросила концертную деятельность более 15 лет назад, а события в мире не способствуют ее желанию петь. Себя звезда называет птицей, которая умолкла, когда начались боевые действия. Однако, о какой войне артистка думала, она не рассказала.

"Я ведь говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я не могу никак преодолеть этот барьер", – улыбаясь, сказала Примадонна.

В сети начали предполагать, что она имела в виду обстрелы в Израиле и побоялась открыто осудить атаки на Украину. Нечеткая формулировка Примадонны сыграла на руку россиянам.

Алла Борисовна поспешила успокоить фанатов, что может петь и ходить, а вернется на сцену, когда "будет желание и вдохновение".

Напомним, что на фестивале Лаймы Вайкуле выступали как украинские, так и российские звезды в эмиграции. Верка Сердючка даже поклонилась Примадонне на сцене.

Ранее OBOZ.UA писал, что грузинская певица Нуца, выступавшая на Евровидении и называвшая Россию "оккупантом", появилась на фестивале с россиянами и предателями Украины.

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