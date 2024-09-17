Россияне полностью разрушили жилье известного музыканта в Харькове: семья чудом спаслась. Фото

Известный украинский музыкант Олег Звягинцев остался без квартиры из-за российского обстрела Харькова 15 сентября. Его жилье дотла выгорело из-за прямого попадания ФАБа. Кум актрисы Снежаны Бабкиной чудом остался в живых.

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Его семьи в то время не было дома, и это спасло жизнь. Олег Звягинцев сообщил в Facebook, что семья не пострадала, а был нанесен только материальный ущерб.

"Вчерашний ФАБ по Харькову попал прямо в нашу квартиру на Велозаводской на 10 этаже. Квартира разрушена взрывом и последующим пожаром. К счастью, в квартире в этот момент не было никого, и моя семья не пострадала. Многие, увидев фото в интернете, написали мне, очень спасибо за ваши слова поддержки! Мы, честно говоря, в шоке и отчаянии, полное опустошение внутри и еще до конца не осознали", – написал музыкант и член команды певца Сергея Бабкина.

Звягинцев добавил, что ГСЧС не позволяет подняться выше 6 этажа из-за большого риска обвала. Более того, спасатели сообщили, что на квартиру музыканта обрушилось жилье этажом выше.

"Впереди наверняка длительный процесс восстановления, если там вообще возможно восстановление. В настоящее время ГСЧС не пускают выше 6 этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы (сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый)", – сообщил он.

На это событие отреагировала Снежана Бабкина в своем Instagram и призвала свою аудиторию помочь финансово.

"Друзья, это мой кум. Я крестная мать их сыночка Максика. Вчера ракета попала в их квартиру и уничтожила все! Эта невероятная семья, мои родные люди нуждаются в нашей помощи! В сторис у Олега банка. Мой сегодняшний донат именно им!" – отметила актриса.

Известно, что в результате ракетного удара 15 сентября 1 человек погиб – женщина, проживавшая на 9 этаже. 43 человека получили ранения.

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