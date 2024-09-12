Брат Кристины Соловий стал на защиту Украины: певица рассказала о своем долге в тылу

Старший брат Евгений известной украинской певицы Кристины Соловий вступил в ряды Сил обороны Украины. По словам исполнительницы, ее родственник – музыкант, без которого не обходился ни один концерт звезды.

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Об этом Соловий сообщила на своей Instagram-странице. "Каждый концерт для меня – особенный. Но первый, который я буду играть без участия моего брата Евгения. Он сделал свой выбор – защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. Щемко, но с гордостью поддерживаю его и горжусь", – говорится в сообщении певицы.

Она добавила, что своим долгом в тылу видит поддерживать защитников и защитниц государства. "Ведь вместе мы переплетены и объединены. Мы – и есть Украина", – отметила знаменитость.

В сообщении Соловий поделилась общими фотографиями с Евгением. На ранее невиданных снимках звезда сидит рядом с братом за кулисами концерта, а другое фото изображает их совсем юными – вероятно, оно было сделано, когда Кристине исполнилось 3 года.

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