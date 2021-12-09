Российский рэпер Баста снова едет в Украину – даст концерты в Киеве и Харькове

Скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) собирается в Украину с двумя концертами несмотря на протесты активистов во время его последней поездки в страну. Одно из выступлений, анонсированное ранее, должно состоятся в Харькове, еще одно – в Киеве.

Как узнал OBOZREVATEL, в столичном Stereo Plaza рэп-исполнитель выступит 19 декабря, а в харьковском Дворце Спорта – на два дня раньше. В Службе безопасности Украины нашему изданию сообщили: въезд российскому артисту в страну не запрещен.

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Вакуленко действительно ранее нарушал украинское законодательство, посетив оккупированный Крым через российскую границу. Из-за этого в 2017-м он попал в "черный список" и получил запрет на въезд, который действовал три года.

В течение этого периода новых действий в ущерб украинским нацинтересам Баста не совершал. Таким образом, ограничения против него не были продлены и теперь гастроли артиста в Украине – законны.

Добавим: билеты на Басту в Харькове продавали от 700 и до 1400 гривен. В Киеве цены дороже: от 1400 в фан-зоне и до 5000 на балконе, свидетельствуют данные сайта Concert.ua.

Напомним, что 8 августа 2021-го Вакуленко выступил в самом дорогом клубе Одессы "Ибица", собрав там полный зал. 25 июня того же года артисту, выступавшему в Киеве в StereoPlaza, устроили протесты у входа концерт-холла.

Коротко о знаменитости:

Баста (Василий Вакуленко) – 41-летний российский музыкант, теле- и радиоведущий, актер, сценарист, режиссер, продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019-го – владелец футбольного клуба СКА.

Является автором песни о крымском мосте , где в припеве есть слова "Крымский мост соединил два берега России".

Также снимался в фильме "Кеды", где сыграл роль российского военного, который служит в Крыму.

Как писал OBOZREVATEL, ранее уроженка Ужгорода Елка (Елизавета Иванцив), которая переехала в РФ и строит там карьеру, внезапно перенесла свой концерт в Киеве. Как выяснило наше издание, в СБУ не располагают информацией, что поп-певица посещала Крым.