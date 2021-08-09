Баста собрал аншлаг в Одессе, несмотря на скандал. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Баста собрал аншлаг в Одессе, несмотря на скандал. Видео

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал концерт в самом дорогом клубе Одессы "Ибица" в воскресенье, 8 августа. У входа была огромная очередь. Фанаты не придерживались карантинных ограничений.

По информации OBOZREVATEL, Баста вышел на сцену с двухчасовым опозданием. Вероятнее всего из-за того, что некоторые "активисты" намекали на возможный срыв концерта. Однако никаких пикетов на Аркадийской алее не было.

Скриншот с Instagram-story.

В течение всего концерта охрана клуба, а также дополнительные наряды полиции и спортивные парни в черном прождали людей, которые обещали "поговорить" с рэпером, но они так и не встретились.

Видео дня
Охрана на концерте у Басты.
Вход в клуб "Ибица".

Напомним:

  • В 2017 году Баста попал в "черный список" Министерства культуры как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Все из-за того, что артист посещал территорию оккупированного Крыма. 16 сентября 2020 года запрет сняли.

  • Также Баста является автором песни о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России".

  • Василий Вакуленко успел сняться и в кино. Он сыграл роль российского военного, который служит в Крыму. Фильм называется "Кеды".

  • В мае этого года к артисту подошел мужчина в Киеве и спросил о Крыме. Охрана исполнителя напала на него.

  • 25-26 июня в Киеве в Stereo Plaza прошли сольные концерты российского рэпера.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на концерте у Басты в Одессе засветился бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

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