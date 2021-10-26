Испугалась СБУ? Певица Елка внезапно отказалась от концерта в Киеве 27 октября. Эксклюзив

Концерт певицы Елки (Елизаветы Иванцив) 27 октября на сцене Stereo Plaza в Киеве отменили. За несколько дней до события стало известно о его внезапном переносе аж на 15 февраля 2022 года.

Исполнительница должна была вернуться в Украину с новой программой "Мне легко". Поклонники ждали этого события после его анонсирования еще с февраля 2021-го. Детали OBOZREVATEL сообщили в билетном сервисе Concert.ua.

"Событие было отменено три дня назад, но организатор возмещает это кодом со скидкой. Плюс, можно сделать возврат средств в личном кабинете с сертификатом на сумму большую, чем был приобретен билет", – ответили нам.

Видео дня

В Concert.Ua добавили, что организатор уведомил их об отмене концерта за три дня до самого события.

"Концерт Елки состоится 15 февраля. И можно будет снова купить билеты с этим сертификатом и промокодом со скидкой", – утешили украинцев в билетном сервисе.

Также мы пытались связаться с самим организатором – концертным агенством Lighthouse, но ответа от них пока нет.

Важно добавить, что это был бы ее первый концерт в Украине за последние семь лет – начиная с 2014-го.

Кроме того, еще в начале октября СБУ призвали запретить въезд Елке, поскольку та якобы посещала оккупированный Крым во время российского фестиваля.

"Просим Вас проверить информацию по поводу незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении их", – запросил в письме главе СБУ Ивану Баканову Крымскотатарский Ресурсный Центр.

OBOZREVATEL пытается выйти на связь с представителями службы безопасности Украины для получения дополнительных комментариев.

Любопытно, что сама Елка еще четыре дня назад не знала дат, на которые перенесут ее концерт. Она попросила поклонников на своей странице, чтобы те успели поменять свои планы на 27 октября.

"Одесса, Киев и Харьков! У меня для вас странные новости, которых нам, к сожалению, не удалось избежать. Мы с организаторами действительно боролись до победного и все-таки приняли решение волевое, не простое, о переносе наших концертов. Наши организаторы сражались героически", – сказала в видеообращении к украинским поклонникам Елка.

Она заверила, что вся информация по новым датам и по билетам будет чуть позже.

"К сожалению, в нашей жизни с вами появляются все новые и новые обстоятельства, которые от нас никак не зависят. Хочется, чтобы терпения хватило еще на чуть-чуть. Потому что мы обязательно встретимся и обязательно споем вместе", – пообещала артистка.

Стоит отметить, что Елка должна была выступать на конкурсе "Пять звезд" в Крыму в 2014 году, но сослалась на болезнь и не поехала, чем вызвала большой скандал в России. Ее имя было заявлено на афишах среди десятков российских исполнителей.

Также важно добавить, что сама Елка считает своим домом Москву. В интервью для российского издания "Медуза", она призналась, что ей в столице РФ "очень хорошо".

"Мне тут очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей самой главной мечты в жизни", – говорит она.

Также в интервью журналистке Надежде Стрелец Елка призналась, что "ей очень надо было уехать из Украины и вырваться из некоторых обстоятельств". Как говорит сама исполнительница, единственным вариантом для нее было – сбежать.

Что касается отношения Иванцив к войне и российской политике, то она утверждает, что не хочет выбирать между двумя странами.

"Я стараюсь соблюдать максимальный нейтралитет – но ведь я все равно житель западной Украины. Я там родилась, это моя родина. И сейчас кто-то высказывает мнение, что мы смертельные враги. Я считаю, что даже такие высказывания не отменяют благородных поступков, которые этот человек делал раньше. И я просто постараюсь никогда с ним не говорить на эту тему", – рассказала певица в еще одном интервью российскому онлайн-изданию "Собеседник".

Кроме того, Елизавета утверждает, что ее маму некоторые ненавидят только за то, что она родилась в Ужгороде, хотя на самом деле ее род происходит от российских графов.

"А я живу здесь. Я здесь счастлива – и там счастлива, когда приезжаю. Я не хочу зла ни туда, ни сюда. У меня нет ненависти даже к тем, кто уверен, что нужно сейчас кого-то ненавидеть. Я понимаю, что многим просто в головы на***", – призналась Елка.

Настоящее имя певицы Елки – Елизавета Иванцив. Ей 39 лет. Артистка родом из Ужгорода, но с начала 2000-х живет в Москве.

Украинским зрителям исполнительница также известна, как музыкант и один из наставников первых двух сезонов шоу "Х-фактор".

Самыми известными ее песнями являются "Прованс", "На большом воздушном шаре" и "Около тебя".

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Моргенштерн собрался в Украину с концертами – что ответили в СБУ. Кроме того, мы писали, почему запретили въезд в нашу страну певице Пелагее.