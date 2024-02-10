Российский певец Малинин, имеющий звание Народного артиста Украины, поддерживает окупантов: артиста подставила жена

Советский и российский певец Александр Малинин, ставший в 2004 году Народным артистом Украины, избрал молчаливую и довольно противоречивую позицию по поводу войны. 65-летний артист одновременно хочет жить в Европе и обеспечить своим детям достойное существование вне РФ, но и от рублей не готов отказываться. Почти два года звезде удавалось это делать незаметно, пока не пришлось обмануть российских чиновников.

Депутаты Саратовской областной думы поставили артисту условие: он должен со сцены поддержать войну и извиниться за то, что когда-то выражал уважение украинцам и нашей культуре. Малинин пообещал толкнуть "патриотическую" речь и не сделал этого, за что в РФ его теперь называют "трусом" и предрекают отмену всех концертов. OBOZ.UA решил рассказать о позиции Малинина подробнее.

Российский певец всегда лояльно относился к украинцам, хоть и родился в РФ. В 2004 году, как мы уже писали, он получил государственную награду, а в разгар Революции Достоинства был в Киеве, где дал концерт с хором Веревки.

Артист уверял, что беспокоится за украинцев, желает мира соседям и с удовольствием поет украинские песни.

К слову, он на достойном уровне владеет украинским языком, без проблем исполняет "Червону калину" и другие композиции.

Еще в 2021 году россиянина приглашали с концертом на праздничные мероприятия, посвященные 200-летию Болграда Одесской области. Он без проблем въезжал в Украину, не поддерживая публично оккупацию и кремлевскую пропаганду.

Однако после того, как Россия коварно вторглась в украинские города по нескольким направлениям одновременно 24 февраля 2022 года, Малинин исчез до лета. Как потом выяснили пропагандисты, он переехал за границу и долго не возвращался жить в РФ.

Геноцид украинцев Малинин игнорировал, а в российские города иногда наведывался с концертами. В конце 2023 года он окончательно вернулся в российскую светскую жизнь, где какое-то время звезду не заставляли объявлять свою позицию.

Как пишут росСМИ, перед концертом в Саратове исполнитель пообещал на одном из выступлений высказаться в поддержку так называемого "СВО", но не сдержал слова.

"Это останется на совести артиста Малинина. Сидеть на двух стульях тяжело или даже нельзя при определенных обстоятельствах. Надо быть честным по отношению к людям, перед которыми выступаешь, а не относиться к зрителям как к кормовой базе. Иначе можно и подавиться", – пригрозила депутат облдумы Мария Усова.

Некоторые поклонники на этом этапе поддержали певца за антивоенную позицию, но его жена Эмма пролила свет на позицию артиста.

Кроме того, что он зарабатывает в РФ 8 месяцев в году и платит налоги террористам, команда Малинина еще дарит часть билетов на каждое выступление участникам боевых действий против Украины.

В публичном пространстве Малинин стремится выглядеть как "аполитичный" певец, чтобы не потерять возможность жить в Германии, где он имеет дом. Кроме этого, почти все его дети живут в Европе, Великобритании и США. Лишь один сын – Никита – остался в РФ и умудрился попасть в базу "Миротворец".

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