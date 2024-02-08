В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, выступавшей в оккупированном Донецке, и запретили ей въезд в страну до 2027 года

Концерт российской исполнительницы Клавдии Высоковой, известной как Клава Кока, в Таллинне, столице Эстонии, во второй раз после начала полномасштабной войны в Украине был отменен. Минкульт страны аргументировал это тем, что певица поддерживает вооруженную агрессию против мирных украинцев и пропагандирует нарративы Кремля.

Ей не только не разрешили выступать, но и запретили въезд в Эстонию до 18 мая 2027 года, о чем говорится в материале Limon. Журналисты обратились за комментарием в Министерство внутренних дел Эстонии.

"Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу" , – сказал пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

В Министерстве культуры дополнили, что Клава Кока "находится на службе у российской пропаганды", поэтому ее выступления в Эстонии остаются неуместными, как год назад, когда концерт артистки впервые отменили.

Однако организатор шоу российской певицы, которое должно было состояться 29 марта, владелец MJClub Юри Метс имеет менее радикальную позицию. Он считает, что шум вокруг Клавы Коки "раздули", а ее выступление, если оно не содержит непосредственных призывов к войне, имеет место быть.

"Пусть музыка останется музыкой. Многое можно сказать на этот счет, но не стоит, чтобы потом не было неприятностей у артиста. Мы живем, к счастью, в мирной и свободной стране, и очень надеюсь, что это так и останется", – сказал организатор концерта.

Все объявления о выступлении уже исчезли из сети, но российские СМИ написали, что на концерт были проданы почти все билеты, цена которых составляла около 35 евро (почти 1500 гривен).

Ранее OBOZ.UA писал, что Клава Кока откровенно поддерживала оккупацию украинских городов и даже ездила в Донецкую область до 2022 года. Позже она пожаловалась на проблемы из-за этого.

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