На празднование 200-летия Болграда пригласили Малинина. Фото

В Болграде Одесской области с концертом выступил российский певец Александр Малинин. Его пригласили на праздничные мероприятия, посвященные 200-летию города.

Об этом в Facebook 25 августа сообщили бывший глава Одесской ОГА Николай Скорик и заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский. Оба опубликовали фото с артистом (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

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Скорик, который в 2020 году баллотировался в мэры Одессы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", отметил, что приезд Малинина "большая честь для него и радость для Болграда".

Шкаровский в свою очередь добавил: "Приятным завершением концертной программы стало выступление народного артиста Украины Александра Малинина".

Отметим, что сын артиста Никита Малинина выступал в оккупированном Россией Крыму. За незаконное пересечение границы Украины он внесен в базу сайта "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы возмущались тем, что в Черкассах в 2020 году был запланирован концерт Александра Малинина. Такая же реакция наблюдалась и перед его выступлением в Киеве в 2018 году.