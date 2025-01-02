Российский новогодний обстрел повредил жилье Оли Поляковой в центре Киева: певица чудом не пострадала

В результате российского обстрела 1 января в новогоднюю ночь был поврежден дом, в котором расположена квартира певицы Оли Поляковой. Артистка чудом не пострадала, потому что находилась за городом.

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На Новый год россияне атаковали столицу беспилотниками, в результате чего частично разрушили жилой дом в Печерском районе, а летательный аппарат убил супругов ученых Игоря Зимы и Олесю Сокур. Как сообщила Оля Полякова в InstaStories, часть дома, где расположена ее квартира, была присоединена к той, куда попал "шахед".

О состоянии, в котором сейчас находится ее недвижимость, она не сообщила, а лишь показала кадры разрушений, ранее публиковавшихся в ГСЧС.

"Мой дом объединен с тем, в который прилетело, – отметила певица и добавила: – Мы были за городом, к счастью... Соболезнования погибшей".

Как известно, Оля Полякова много времени проводит в загородном доме, расположенном в 80 километрах от столицы в живописной местности возле Днепра.

Напомним, в квартире в Печерском районе певица не жила около 4 лет, но вернулась туда осенью 2024 года. Из-за длительного отсутствия в помещении обрушился потолок, на ремонт которого потребовалось время. Еще в 2021 году артистка жаловалась, что крыша в доме протекает.

Дизайн оставили такой же, но все поменяли. Потолок поменяли, пол поменяли. Вы же помните, у меня очень тек потолок, – рассказывала Полякова. – Все заменили, очень долго это делали, потому что я не жила в этой квартире четыре года".

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за российской атаки дронов 1 января в Киеве был разрушен памятник истории и архитектуры. В частности, пострадало помещение Национального союза писателей Украины.

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