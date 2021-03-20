Российский "Холостяк" с украинским ведущим закрылся после первого выпуска

Российский рэпер Тимати 20 марта объявил о закрытии проекта "Холостяк" с его участием из-за волны хейта от зрителей после выхода первого выпуска.

Кроме того, по его словам, в сети рассекретили победительницу шоу 22-летнюю модель Марию Вебер. Об этом Тимати заявил у себя в Instagram, информацию подтвердил телеканал "ТНТ", где выходил проект (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень жаль, что ваши чувства оскорбил этот выпуск. И я уловил тонкие феминистические нотки в ваших публикациях: "Каким образом и почему девушки в количестве 10 человек должны бороться за какого-то бородатого чувака? Это же в корне неправильно! Неужели они нашли себя на помойке?". Много возмущений и негодования. Хотелось подколоть. Столько лет вы боролись за равноправие, и вот теперь не за женщину борются пять мужчин, а за одного мужика соревнуются десять девчонок", – сказал рэпер.

Тимати извинился, что таким "холостяцким форматом" мог задеть столько чувств. Он заявил, что не остается ничего, кроме как взять и удалить с YouTube первый выпуск "Холостяка".

"Тимати попросил удалить выпуск "Холостяка" на YouTube. Кто успел посмотреть – вам повезло! Сезон должен был быть отличным", – прокомментировал "ТНТ".

Отметим, что украинский шоумен, участник реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, стал ведущим нового сезона российского "Холостяка" с рэпером Тимати.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Никита Добрынин впервые прокомментировал, что стал ведущим российского "Холостяка" с рэпером Тимати и ответил на критику в сети.