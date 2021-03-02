Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" с Тимати

Украинский шоумен, участник реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, стал ведущим нового сезона российского "Холостяка" с рэпером Тимати (Тимуром Юнусым).

Об этом сообщили в официальнои Instagram-аккаунте проекта, опубликовав совместные фото Никиты и Тимура. Также представители шоу отметили, что Добрынин будет делиться с главным героем сезона своим опытом, который в свое время получил на его месте.

"Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" станет бывший украинский "холостяк" Никита Добрынин. Он смог найти свою любовь в украинской версии шоу, а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати", – говорится в публикации.

Напомним, Никита Добрынин во время съемок романтического шоу "Холостяк-9" познакомился с Дашей Квитковой. Девушка победила в проекте. Мало каким парам удается после этого продолжать отношения, но Добрынин и Квиткова – стали одними из них.

31 августа 2020 года Никити и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

В январе 2021 года звездная пара сообщила о том, что ожидает первенца. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что скрывать свою беременность от публики ей было очень сложно. В частности из-за того, что в какой-то момент она перестала влазить во все вещи.