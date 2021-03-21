Российский "Холостяк" с украинским ведущим после скандала возвращается в эфир

Российский рэпер Тимати, который ранее объявил о закрытии проекта "Холостяк" с его участием, заявил, что принял решение вернуть шоу обратно. По словам главного героя реалити, вторая серия выйдет уже в воскресенье, 21 марта.

Знаменитость также извинился за то, что задел чувства тех, кто "смотрел, болел и поддерживал его с первого выпуска". Соответствующий пост Тимати опубликовал на странице в Instagram.

"Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир! "Двойной Холостяк" – двойной удар! Ютуб вернул, первая серия на месте, вторая будет уже вечером", – написал рэпер.

Кроме того, российский "холостяк" обратился в шуточной форме к девушкам-феминисткам.

"Целуем крепко феминисток, не волнуйтесь вы так, бороться за нас никто не будет! Финал и так уже разгадали, я там дарю розу Егорке", – добавил Тимати.

Российский рэпер Тимати принял решение вернуть шоу "Холостяк" обратно Instagram/Тимати

Напомним, украинский шоумен, участник реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, стал ведущим нового сезона российского "Холостяка" с рэпером Тимати. В сети из-за этого разгорелся скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова отреагировала на критику пользователей в сети из-за съемок мужа в российском "Холостяке". По ее словам, она очень гордится своим супругом, назвав его "лучшим ведущим".