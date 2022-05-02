Российский актер Шагин расхвалил Путина и назвал 'иудами' коллег, которые выступили против войны в Украине

Российский актер, звезда фильмов "Стиляги" и "Союз Спасения" Антон Шагин поддержал президента страны-агрессора Владимира Путина и назвал иудами коллег, которые выступили против вторжения в Украину. В духе кремлевской пропаганды он заверил, что сейчас идет "война за будущее детей", из которых украинцы якобы обещали сделать шаурму.

Соответствующие заявления прозвучали в интервью Вячеславу Манучарову, которое было опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Актер также жестко высказался об Андрее Макаревиче, Чулпан Хаматовой, Максиме Галкине, Иване Урганте и других артистах, которые в первые дни войны выехали за границу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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На протяжении всей беседы Шагин постоянно повторял, что поддерживает президента, российскую армию, российский народ и тех, кто "гибнет за всех нас", при этом умалчивая, что за два месяца военных действий оккупанты убили в Украине 219 детей. Он заявил, что война уже заканчивается, и восхитился действиями Путина.

"Война не началась. Она заканчивается! Она идет все восемь лет, даже с развала СССР. Постепенно она приближалась к нам, в нашу сторону. Мы же все видели эти страшные плакаты "шаурма из москальских детей". Эта война идет за будущее наших детей, нашей страны. Поэтому, как говорил Путин, если драка неизбежна, надо бить первым. Я горжусь своим президентом!" – слепо убежден знаменитость.

По поводу артистов, которые заявили о поддержке Украины, Шагин сказал: "Я считаю, что это иудово племя. Люди с предательским сердцем".

Лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича артист при этом назвал "несчастным человеком, который попутал берега".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой российский актер Артур Смольянинов выступил против развязанной Путиным войны и рассказал интересные подробности встречи с президентом РФ, от которого исходил весьма специфический запах.