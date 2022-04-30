'Это была какая-то пелена, серый туман': Смольянинов рассказал о встрече с Путиным и его специфическом запахе

Известный российский актер, звезда сериала "Самара" Артур Смольянинов раскрыл детали своей встречи с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным во время премьеры фильма "9 рота" в 2005 году. Он рассказал, что около часа проговорил с военным преступником, а выйдя из зала, почувствовал, что это была "пелена и серый туман".

Кроме того, больше всего звезде запомнился запах главы Кремля, который, по его словам, был выведен "парфюмерными войсками". Такой комментарий раздался в интервью "Скажи Гордеевой" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Актер поделился, что еще много лет назад заметил странные повадки в поведении президента, поскольку имел возможность лично пообщаться с ним после просмотра фильма.

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"Я уже тогда заподозрил, что что-то с ним не так. Потому что мы поговорили с ним почти час. Что у меня осталось в памяти после этой встречи? Наиболее яркие впечатления. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это точно какие-то спецпарфюмерные войска постарались", – вспомнила знаменитость.

Смольянинов объяснил, что духи диктатора вызывали в нем подобострастие к собеседнику "на инстинктивном уровне". По словам звезды, подобного запаха он не чувствовал до тех пор и не нюхал никогда после.

Вторая вещь, что запомнилось собеседнику журналистки, – впечатление во время и после разговора с Путиным. Дело в том, что среди присутствующих только он свободно разговаривал с диктатором, пока другие, по его словам, "косо смотрели и шептались между собой".

"А мне было искренне интересно. Ну, он человек, я человек. Что-то об Афганистане разговорились. И что-то он говорил, что американцам выгоден наркотрафик. И очень убедительно это звучало ", – поделился актер.

Он назвал главу страны харизматичным и подчеркнул, что тот владеет всеми приемами манипуляции, что помогает ему убеждать окружающих в своей правде.

Однако после встречи с диктатором Смольянинов спросил у себя, о чем они говорили, и затруднился ответить на вопрос.

"Я понял, что не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то. Просто серый туман. Я думаю, что так происходит большинство разговоров, если у него нет желания , чтобы люди запомнили, что он сказал", – предположил актер.

Он объяснил, что, по всей вероятности, поведение и ведение разговоров Путина строится на манипуляциях и спецприемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артур Смольянинов выступил против войны в Украине. По словам звезды, в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где учил украинский язык.