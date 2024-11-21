Российский актер-пропагандист, оскандалившийся фото с Анджелиной Джоли, засветился еще с двумя звездами: одна из них поддерживает Украину

Российский актер Юрий Борисов, ранее неоднократно снимавшийся в пропагандистских фильмах, засветился в компании британской актрисы Тильды Суинтон. Ранее англичанка публично поддержала Украину, появившись на 79-м Венецианском кинофестивале с волосами желтого оттенка.

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Тогда знаменитость поделилась, что для нее честь носить на себе цвет украинского флага. На свежем фото Борисов позировал вместе с испанским режиссером Педро Альмодоваром и Суинтон на мероприятии от журнала ELLE в Лос-Анджелесе.

В начале осени 2024 года россиянина заметили вместе с известной актрисой Анджелиной Джоли. Тогда гражданин РФ встретил звезду на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Туда Борисов прибыл, чтобы представить комедийную драму американского режиссера Шона Бейкера под названием "Анора", где он сыграл одну из ролей. На общем фото актриса и россиянин вели разговор и улыбались друг другу.

Напомним, Юрий Борисов сыграл главную роль в биографическом фильме "Калашников", вышедшем на экраны в 2020 году. Артист признался, что ему безразлично, будет ли фильм, в котором он сыграет, пропагандистским. Подробности – в нашем материале.

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