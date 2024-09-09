Анджелина Джоли радостно пообщалась с российским актером Борисовым, не брезгующим пропагандистскими фильмами

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, открыто поддерживающая Украину в войне с оккупантами, встретилась с российским актером Юрием Борисовым. Россиянин, ранее не сторонившийся браться за противоречивые роли в пропагандистском кино, прибыл в Канаду, чтобы презентовать комедийную драму американского режиссера Шона Бейкера под названием "Анора".

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В фильме актер сыграл персонажа Игоря. Джоли, представлявшую на международном кинофестивале в Торонто (TIIF) новый фильм "Мария", "застали" рядом с гражданином РФ. Согласно фото, опубликованном в соцсетях, собеседники общались о чем-то и улыбались друг другу.

Кроме Борисова, в съемках кинокартины "Анора" приняли участие еще несколько россиян – 22-летний Марк Эйдельштейн, 40-летняя Дарья Екамасова, а также 60-летний Алексей Серебряков. Сюжет разворачивается в Берлине и рассказывает о жизни 25-летней стриптизерши и секс-работницы узбекского происхождения, полное имя которой Анора (играет Майки Мэдисон).

Главная героиня сама называет себя Эни. В клубе, где работает девушка, она случайно встречает мажора-россиянина Ивана Захарова. Между ними завязывается разговор, поскольку благодаря ее бабушке из СССР Анора знает русский язык.

Напомним, в 2020 году Юрий Борисов сыграл главную роль в биографическом фильме "Калашников". Тогда артист признался: не обращает внимания на то, будет ли фильм, в котором он сыграет, пропагандистским. Артисту важнее, чтобы его персонаж был интересен. Подробности – в нашем материале.

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