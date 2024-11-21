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В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,2 т.
В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

Российскими медиа разлетелась новость, что украинская певица София Ротару продает свою трехкомнатную квартиру в Москве. Однако объявление уже долгое время "висит" на сайтах по продажам, а покупателя найти не может из-за одного нюанса – вложенные деньги могут улететь на ветер, если артистку определят "нежелательным лицом" в РФ.

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Стоимость недвижимости продавец оценил в 65 миллионов рублей (647 тысяч долларов). Из опубликованных в росмедиа данных известно, что квартира расположена на 15 этаже дома, построенного в 1997 году.

В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

По словам россиян, София Ротару доверила знакомой уход за недвижимостью, которую ей якобы помог приобрести тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Женщина должна была поливать цветы, проверять состояние труб и оплачивать коммунальные услуги. Однако она, в свою очередь, устраивала в ней посиделки с друзьями и организовывала вечеринки.

В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

"Уникальность квартиры еще и в том, что она принадлежит очень известному артисту. Быстрый выход на сделку", – намекали в объявлении на то, что владелица София Ротару.

В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

Даже с также "уникальностью" спроса на квартиру нет. Сначала цена на эту недвижимость составляла 700 тысяч долларов, но затем ее снизили до 647 тысяч долларов. Покупателям даже предлагали ипотеку под 21,24% сроком 20 лет, однако с момента появления объявления 24 октября покупатель так и не появился.

В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

По словам росмедиа, причиной может стать то, что люди боятся потерять собственные средства и остаться без квартиры. Если в РФ Софию Ротару признают "нежелательным лицом", соглашение могут приостановить или отменить. При отмене квартира вернется ей, а вот денег покупатель может больше не увидеть.

В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

Ранее OBOZ.UA писал, что родившаяся в Одессе артистка-путинистка Лариса Долина опрометчиво потеряла свою квартиру в Москве. Мошенники требовали как можно скорее освободить недвижимость в то время, когда женщина не думала ее продавать.

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