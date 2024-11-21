В России заявили, что София Ротару продает свою московскую квартиру, но есть нюанс. Фото изнутри

Российскими медиа разлетелась новость, что украинская певица София Ротару продает свою трехкомнатную квартиру в Москве. Однако объявление уже долгое время "висит" на сайтах по продажам, а покупателя найти не может из-за одного нюанса – вложенные деньги могут улететь на ветер, если артистку определят "нежелательным лицом" в РФ.

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Стоимость недвижимости продавец оценил в 65 миллионов рублей (647 тысяч долларов). Из опубликованных в росмедиа данных известно, что квартира расположена на 15 этаже дома, построенного в 1997 году.

По словам россиян, София Ротару доверила знакомой уход за недвижимостью, которую ей якобы помог приобрести тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Женщина должна была поливать цветы, проверять состояние труб и оплачивать коммунальные услуги. Однако она, в свою очередь, устраивала в ней посиделки с друзьями и организовывала вечеринки.

"Уникальность квартиры еще и в том, что она принадлежит очень известному артисту. Быстрый выход на сделку", – намекали в объявлении на то, что владелица София Ротару.

Даже с также "уникальностью" спроса на квартиру нет. Сначала цена на эту недвижимость составляла 700 тысяч долларов, но затем ее снизили до 647 тысяч долларов. Покупателям даже предлагали ипотеку под 21,24% сроком 20 лет, однако с момента появления объявления 24 октября покупатель так и не появился.

По словам росмедиа, причиной может стать то, что люди боятся потерять собственные средства и остаться без квартиры. Если в РФ Софию Ротару признают "нежелательным лицом", соглашение могут приостановить или отменить. При отмене квартира вернется ей, а вот денег покупатель может больше не увидеть.

Ранее OBOZ.UA писал, что родившаяся в Одессе артистка-путинистка Лариса Долина опрометчиво потеряла свою квартиру в Москве. Мошенники требовали как можно скорее освободить недвижимость в то время, когда женщина не думала ее продавать.

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