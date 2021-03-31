Российские артисты отреагировали на открытие дела из-за их концерта в Крыму

Российские знаменитости, которых прокуратура АРК обвиняет в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым, прокомментировали ситуацию. Так, телеведущая Марина Ким заявила, что "это было в 2018 году и с тех пор много воды утекло".

А актер Дмитрий Харатьян сказал, что он – гражданин Российской Федерации и поэтому "не видит повода это комментировать". Об этом пишет издание "Крым. Реалии".

Ким отметила, что Украину "до сих пор бомбит от концерта в Крыму" и это "хорошо, когда кто-то неравнодушен к тебе".

"Концерт был. Крым наш", – подытожила ведущая.

"Крымский мост давно работает. А с вашим радио ("Крым. Реалии") – ничего общего. С иноагентами не общаюсь", – отреагировал на обвинения певец Олег Газманов.

Рок-певица Ольга Кормухина считает, что "нормальному человеку" обращать на это внимание "просто смешно". Артистка не понимает, "зачем это все раздувать".

Продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и группы "Градусы" (Романа Пашкова и Руслана Тагиева) Яна Рудковская отказалась от комментариев.

Напомним, в списке прокуратуры также присутствуют следующие артисты: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Олег Шаумаров, Юлия Волкова, Руслан Тагиев, Марина Ким, Наталья Колесникова (Майданова).

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