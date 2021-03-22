Названы имена российских артистов, которые незаконно пересекали Крымский мост

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста.

Как стало известно, в списке присутствуют следующие артисты: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлия Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Олег Шаумаров, Юлия Волкова, Руслан Тагиев.

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