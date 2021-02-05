Российской актрисе запретили въезд в Украину на 3 года: стало известно имя

Государственная пограничная служба не пустила в Украину российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма. Так, ею оказалась Глафира Тарханова.

Как сообщается на официальном сайте ГПСУ, девушке на три года запретили въезд в страну. Отмечается, что она прилетела в Украину 4 января рейсом из Стамбула (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пограничная служба на своем сайте не назвала имени актрисы. Однако источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL , что это была российская актриса Глафира Тарханова.

В аэропорту "Борисполь" установили, что гражданка РФ в 2020 году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за несколько месяцев не пустили в Украину.