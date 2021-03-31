Російські артисти відреагували на відкриття справи через їхній концерт у Криму

Російські знаменитості, яких прокуратура АРК звинувачує в незаконному в'їзді до окупованого Росією Криму, прокоментували ситуацію. Так, телеведуча Марина Кім заявила, що "це було 2018 року і відтоді багато води утекло".

А актор Дмитро Харатьян сказав, що він – громадянин Російської Федерації і тому "не бачить приводу це коментувати". Про це пише видання "Крим. Реалії".

Кім зазначила, що Україну "досі бомбить від концерту в Криму" і це "добре, коли хтось небайдужий до тебе".

"Концерт був. Крим наш", – підсумувала ведуча.

"Кримський міст давно працює. А з вашим радіо ("Крим. Реалії") – нічого спільного. З іноагентами не спілкуюся", – відреагував на звинувачення співак Олег Газманов.

Рок-співачка Ольга Кормухіна вважає, що "нормальній людині" звертати на це увагу "просто смішно". Артистка не розуміє, "навіщо це все роздувати".

Продюсерка Діми Білана, Юліанни Караулової і гурту "Градуси" (Романа Пашкова і Руслана Тагієва) Яна Рудковська відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, у списку прокуратури також присутні такі артисти: Дмитро Харатьян, Валерія, Олександр Маршал, Зара, Діма Білан, Денис Майданов, Олександр Скляр, Ольга Кормухіна, Лариса Доліна, Олена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмін, Григорій Лепс, Юліанна Караулова, Олександр Буйнов, Пелагея, Стас П'єха, Олег Шаумаров, Юлія Волкова, Руслан Тагієв, Марина Кім, Наталія Колесникова (Майданова).

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