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Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

Катерина Малай
Люди
2 минуты
213
Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

Российская ракета разрушила квартиру харьковской блогерши Галины Науменко, которая воспитывает троих детей. Всей семьи не было дома, когда их жилище изувечили террористы.

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У многодетной семьи также есть хомячок, чудом выживший под кучей стекла и камней. То, что осталось от квартиры, блогерша показала в Instagram.

"Год начался подарком: мы сохранили жизнь детей. Чудом уехали накануне всего этого кошмара, который происходит. В это утро наши дети могли оказаться под завалами стекла и обломков. Я благодарна всем вам за предложение помощи и слова поддержки. Наверное, в прошлой жизни я сделала что-то хорошее, что Бог бережет меня и мою семью, и у меня есть вы", – поделилась харьковчанка.

Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил
Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил
Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

Она показала, что взрывной волной от российских ракет в квартире вырвало окна, крышу и куски стен. Все комнаты: ванная, кухня, детские оказались под слоем стекла и камней.

Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил
Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил
Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

На кухне во время ракетного обстрела оставался хомячок Снежок, который выжил. "Ему было страшно, но он боец", – написала блогерша.

Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

Она поделилась кадрами изнутри и снаружи. Харьковчанка поблагодарила спасателей и все службы, которые помогают людям и ликвидируют последствия атак россиян.

Российская ракета разрушила квартиру известной блогерши в Харькове: Галины Науменко с семьей не было дома, хомячок чудом выжил

К слову, в Киевской области в тот день пострадал дом бывшей судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой, где выбило деревянные конструкции, а также под взрывную волну попал дом свекров танцовщицы Илоны Гвозевой.

Как писал OBOZ.UA, досталось также квартире народепки Киры Рудык. Взрывной волной "накрыло" фасад здания, выбиты окна.

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