"Мой личный ужастик": во время атаки на Киев взрывной волной накрыло дом нардепа Рудык, ударом вынесло окна. Фото

В Киеве во время ракетной атаки во вторник, 2 января, был поврежден дом народного депутата Киры Рудык. Взрывной волной "накрыло" фасад здания, выбиты окна.

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Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. К счастью, никто не пострадал.

"Сегодня состоялся мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет россия. Лучшая новость – мы нашли мою Мишель. Спасибо всем, кто помогает и заботится", – написала Рудык.

На опубликованных фото можно увидеть последствия взрыва. В частности, выбитые окна и поврежденные двери.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы были зафиксированы и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие. В Соломенском районе столицы обломки сбитых вражеских средств попали в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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