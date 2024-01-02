Во время ракетной атаки по Киеву задело дом бывшего судьи шоу 'МастерШеф': Татьяна Литвинова показала фото и видео

Украинский ресторатор и бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала последствия массированной ракетной атаки России на столицу 2 января. Звезда опубликовала фото и видео своего частного дома.

Видео дня

На фотографиях в Insta-stories Литвиновой видны разрушенные деревянные конструкции и перевернутые горшки с растениями. Вероятно, это произошло в результате взрывной волны.

"Сегодня досталось и моему дому", – написала кулинарный эксперт. Она добавила, что ей трудно представить чувства жителей многоэтажек, пострадавших из-за ракетных обстрелов.

"Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам", – добавила Литвинова.

Знаменитость ответила на беспокойство подписчиков относительно своего домашнего любимца – кота Цилыка. "Он, конечно, немного испугался, но с ним все хорошо", – заверила ресторатор.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как дом Илоны Гвоздевой пострадал от атаки России: в марте 2023 года оккупанты разбомбили жилье ее свекров.

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