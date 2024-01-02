Дом Илоны Гвоздевой пострадал от атаки России: в марте 2022 года оккупанты разбомбили жилье ее свекров

Российская ракетная атака этой ночью зацепила дом украинской танцовщицы и хореографа Илоны Гвоздевой. В марте 2022 года жилье свекров звезды было разрушено, и тогда она заявила, что отстроит его, а российских оккупантов "закопает в фундамент".

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На этот раз атака оказалась не столь разрушительной, как почти два года назад, но все же очень испугала знаменитость. Информацией о последствиях обстрела она поделилась в Instagram.

В новой загородной усадьбе артистки выбило окна. Она показала дыры в стекле, которое еще не полностью осыпалось. Также танцовщица сняла двор, где видны упавшие провода.

Эту ракетную атаку она пересидела в укрытии, где не было окон, с сыном. Артистка посреди ночи написала, что очень хочет увидеть утро, возможно, уже подозревая, что обломки упали неподалеку.

"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда не обошла тоже, но все живы, и за это спасибо", – написала украинка.

Она поблагодарила силы ПВО за защиту и успешную работу.

Напомним, в 2022 году под российскую атаку попал дом, в котором жили свекры Илоны Гвоздевой. Тогда артистка обратилась к президенту РФ Владимиру Путину: "Они могут разрушить наши дома, города, нашу страну, но, с*ка, им никогда нас не победить. Потому что мы – самая сильная на сегодня нация на всем белом свете! Путин – ху*ло , с*ка, я дом отстрою, б**ть, и всех твоих, нах**, закопаю, в фундамент залью".

Позже артистка рассказала, что жилье отстроили, а сама она поселилась в новом доме, который тогда был еще на стадии строительства. Вероятно, именно этот особняк попал под огонь россиян ночью.

Как писал OBOZ.UA, украинские звезды этой ночью в большинстве находились в столице и ее окрестностях. Как они пережили атаку – читайте по ссылке.

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