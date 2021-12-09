Беременная жена 19-летнего Романа Сасанчина рассказала о семейных конфликтах

Беременная жена 19-летнего победителя "Голосу країни-10" (1+1) Романа Сасанчина Иванна призналась, что в их семье случаются ссоры из-за ее вспыльчивого характера. 23-летняя будущая мама рассказала, что гордость мешает ей мириться первой.

Об этом Иванка сообщила на своей странице в Instagram в формате сторис. Отметим, что пара поженилась совсем недавно – 2 декабря – в одном из ЗАГСов Тернополя. Свадьбу отпраздновали дома в кругу семьи и близких друзей.

Молодая жена Сасанчина рассказала об отношениях, отвечая на вопросы подписчиков. Один из них звучал так: "Кто первый приходит мириться?"

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Судя по тому, как ответила Иванна, конфликты чаще всего решает Роман. Кроме того, возлюбленная вокалиста отметила: во время беременности ее характер изменился, и не в лучшую сторону.

Жена победителя популярного шоу пообещала, что будет работать над собой.

"У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость, и идти первой на примирение", – написала Иванна.

Напомним, что молодые люди давно жили вместе: сперва на квартире в Киеве, которую Сасанчин получил после победы на проекте, потом – в Тернополе.

Пара ждет девочку, которая должна появиться на свет в период между 14 декабря и 6 января.

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – 19-летний украинский вокалист родом из села Садки Тернопольской области.

2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" (1+1) в команде певицы Тины Кароль.

26 апреля 2020-го выиграл десятый сезон "Голосу країни" (снова в команде Кароль).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как Сасанчин попросил руку и сердце своей избранници. Иванна призналась, что сама испортила себе сюрприз.