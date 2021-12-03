19-летний Роман Сасанчин женился на 23-летней беременной девушке и вот-вот станет папой

Победитель шоу "Голос країни-10" на телеканале "1+1" 19-летний Роман Сасанчин официально узаконил свои отношения с беременной 23-летней девушкой Иванной. Уже скоро пара будет встречать пополнение в семье.

Об этом счастливые молодые люди объявили аудитории в своих Instagram-stories. Влюбленные продемонстрировали подписчикам свидетельство о заключении брака (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Супруги расписались в тернопольском ЗАГСе 2 декабря. Торжество прошло без гостей, однако Роман и Иванна пригласили друзей на празднование домой.

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"Не знаю, как другие празднуют этот день, но я буду праздновать его в спокойной домашней обстановке. А еще жду своих друзей. Мы будем провожать мою холостяцкую жизнь", – сказал певец.

Пара подчеркнула, что это новый шаг в жизни, о котором они совсем не жалеют.

"Это радостная новость. Я не жалею, потому что моя жизнь переходит на новый этап. Надеюсь, что все будет только лучше и интереснее", – объявил Роман.

В свою очередь, на своей странице Иванна рассказала подписчикам, что решила взять фамилию мужа. Через 10 дней она получит новый паспорт, в котором будет значится "Сасанчин Иванна Михайловна".

Напомним, что первенец влюбленных должен родиться в период между 14 декабря и 6 января.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса країни". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как Роман попросил руку и сердце своей избранници. Девушка призналась, что сама испортила себе сюрприз.