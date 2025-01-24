Роднянский рассыпался в комплиментах российскому актеру, которого номинировали на 'Оскар', и назвал это 'пощечиной пропаганде'

Украинский режиссер Александр Роднянский, который в течение длительного времени строил карьеру в РФ, засыпал комплиментами россиянина Юрия Борисова, которого номинировали на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора". По мнению продюсера, тот факт, что деятель культуры из страны-агрессора оказался в списке является "пощечиной пропаганде", поскольку якобы разрушает кремлевский миф о ненависти западного общества к России.

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Соответствующий пост появился на Instagram-странице 63-летнего медиаменеджера. Он добавил, что уже по-настоящему "влюбился" в ленту "Анора", ведь, по его словам, в ней соединена талантливая игра и режиссура.

"Юра Борисов стал первым российским актером в истории, номинированным на "Оскар". Это выдающееся достижение талантливого актера. Но написать я хочу о том, как в очередной раз позорно обделалась российская пропаганда. Все последние года российские медиа обсуждали пресловутую западную "русофобию" и "отмену великой русской культуры". Пропагандисты пугали россиян перспективами столкнуться с неприкрытой ненавистью своих западных коллег, нежеланием сотрудничать с ними. И вот – пощечина пропаганде. Российский актер, да ещё и не из числа, как их называют, "уехавших" или "хороших русских", получает главные мировые кинонаграды. А номинация на "Оскар" – это огромная награда.", – высказался режиссер.

Кроме того, Александр Роднянский решил расхвалить актерскую игру Борисова. По словам уроженца Киева, россиянин почти без слов прекрасно продемонстрировал перевоплощение из "гопника в рыцаря".

Не обделил своеобразными комплиментами продюсер и создателя фильма "Анора". Он отметил: "Шон Бейкер – режиссер хороший. И последовательный. Всю жизнь он снимает маленькие независимые фильмы об американской бедноте и маргиналах, об униженных и отвергнутых обществом людях. Не предал он себя и в этот раз. Действие начинается в борделе, извините, стрип-баре, в котором работают ну очень хорошие и очень трудолюбивые люди".

Напомним, ранее Александр Роднянский становился в защиту "хороших" граждан РФ. Когда российская журналистка Ника Белоцерковская обнародовала поучительную историю для своих сограждан, которые эмигрируют в Европу, назвав их "крысами", которые несут чуму в цивилизованные страны, режиссер лайкнул пост. Однако на него набросились с хейтом обиженные жители страны-агрессора, поэтому продюсер отметил: просто поддерживает бескомпромиссную позицию предпринимательницы.

"Нет, я не считаю россиян, протестующих против войны, "крысами". Много раз я писал о том, что выступаю категорически против разделения людей по крови, паспорту или месту рождения. Уверен, нет виновных народов, есть виноватые люди. И я знаю, и вижу многих россиян, помогающих украинцам словом и делом", – издал уроженец Киева.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Роднянский отреагировал на победу Трампа и предположил его следующие шаги.

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