'Скоро узнаем, что означает его план': Роднянский отреагировал на победу Трампа и предположил его следующие шаги

Украинский режиссер Александр Роднянский, долгое время работавший в РФ, отреагировал на предварительные результаты выборов президента Соединенных Штатов. По имеющимся данным, лидером избирательной гонки стал представитель от республиканцев Дональд Трамп, руководивший Белым домом в 2017-2021 годах.

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В частности, продюсер поделился своим мнением по поводу изменений, которые принесет вторая каденция политика. На своей Instagram-странице Роднянский задумался, что будет с войной в Украине: "Нас очень волнует Украина. Мы скоро узнаем, что означает его (Трампа. – Ред.) "план". Что значит "мир за 24 часа"? Или что значат "ракеты по Москве"? Мы несомненно увидим попытки остановить боевые действия и заморозить конфликт. Как это будет?"

Как считает кинематографист, победа Трампа на выборах станет хорошей новостью для Израиля и его союзников. Ситуация обратная для Ирана, говорит Роднянский. "Мы увидим, как быстро начнет меняться ситуация в регионе. Трамп давно хотел свою Нобелевскую премию мира за Авраамические соглашения. Если доведет до завершения процесс заключения мирных соглашений Израиля со странами региона, прежде всего, с Саудовской Аравией, то получит", – говорится в сообщении.

Что касается Америки – "ее он должен менять и реформировать". По словам режиссера, Трампу следует разрешить тот гнев социума, который снова привел его к власти.

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