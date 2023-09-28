Роднянский вступился за Нику Белоцерковскую и других 'хороших русских': я не считаю 'крысами' тех, кто против войны

Известный продюсер и режиссер родом из Киева Александр Роднянский вступился за россиянку Нику Белоцерковскую и других "хороших" граждан РФ. После того, как российские подписчики начали вкидывать ему в том, что борются с путинским режимом, киевлянин решил оправдать их.

С этой целью он даже процитировал одного из граждан РФ, который писал ему лично. Соответствующий пост появился в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дело в том, что на днях Ника Белоцерковская опубликовала поучительную историю для эмигрирующих в Европу россиян. Она сравнила их с "крысами", несущими чуму в цивилизованные страны. Пост лайкнул Роднянский, которого сразу упрекнули обиженные россияне.

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В первую очередь, продюсер заверил, что таким образом просто поддерживает Белоцерковскую, ее "бескомпромиссную позицию и литературное дарование".

"Нет, я не считаю россиян, протестующих против войны, "крысами". Много раз я писал о том, что выступаю категорически против разделения людей по крови, паспорту или месту рождения. Уверен, нет виновных народов, есть виноватые люди. И я знаю, и вижу многих россиян, помогающих украинцам словом и делом", – выдал Роднянский.

Пытаясь оправдаться, Роднянский процитировал слова своего подписчика, который кичился, что уже более года делает что-то для прекращения войны.

Этого украинцу показалось достаточно, чтобы публично согласиться с тезисом о "хороших русских".

Пока украинские звезды, участники международных конкурсов и переселенцы демонстрируют, что не может быть никакой терпимости между украинцами и россиянами в условиях полномасштабной войны, продюсер заявил, что "очень постарается" фокусироваться не на всех гражданах РФ, а только на "виновных".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Александр Роднянский показал фотографию рождественского Мариуполя. "Город накануне своей смерти", – точно описал снимок кинодеятель.

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