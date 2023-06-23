Родила российскому олигарху дочь и молчит о войне: как 'Мисс Украина' Инна Цымбалюк попыталась усидеть на 'двух стульях'. Фото

"Мисс Украина Вселенная 2006" Инна Цымбалюк родилась и выросла в Черновцах, она участвовала в множестве различных конкурсах красоты, была популярной телеведущей, пробовала себя в кино и как певица на сцене. Однако последние несколько лет украинской аудитории о модели и ведущей мало что известно. Дело в том, что украинка вышла замуж за российского олигарха, переехала в Москву, где родила избраннику дочь, а о родной стране забыла.

Видео дня

О террористической полномасштабной войне РФ против Украины, как можно было догадаться, Цымбалюк также предпочла молчать. Хотя отметим, что практически сразу после 24 февраля модель все же опубликовала молитву на украинском языке. Это был первый и последний пост звезды, в котором она хоть как-то вспомнила свою страну. OBOZREVATEL предлагает поговорить об этом подробнее.

Как мы уже заметили, Цымбалюк в свое время была довольно известной на просторах украинского инфопространства. Она работала в шоу "Танцую для тебя" на 1+1, была соведущей Савика Шустера в проекте "Третий тайм", вела "Погоду" на "Интере" и программу "Зірковий патруль" на ICTV. Наибольшую популярность девушке принес проект "Королева бала" на телеканале ТЕТ, где она вместе с Тео Деканом и Евгением Калкатовым собирала одиннадцатиклассниц на выпускной.

Что касается модельной карьеры, то после победы на "Мисс Украина Вселенная 2006" Цымбалюк отправилась представлять нашу страну в Лос-Анджелес, США, где вошла топ-20 финалисток.

Украинка могла бы и дальше достигать карьерных высот, но выбрала другой путь. В 2013 году Цымбалюк вышла замуж за старшего на 19 лет российского олигарха Игоря Пестрикова. Он обвинялся в хищении миллионов и был фигурантом дел о вооруженных нападениях.

Познакомил модель с бизнесменом российский певец Александр Буйнов, который с 2014 года активно поддерживает российскую агрессию против Украины и кровавый путинский режим.

Как можно понять по снимкам из соцсетей, семья Цымбалюк-Пестриков поддерживала дружеские отношения с путинистом. Модель нередко публиковала с Буйновым совместные фото с отдыха.

Впрочем, после замужества Инна продолжала часто наведываться на Родину. Она жила на три страны: Украина, Россия, Франция. Какое-то время модель осела в Париже, однако в 2015-м решила рожать дочь в Москве.

О личной жизни Цымбалюк предпочитает не рассказывать. За десять лет она ни разу не опубликовала фото с мужем-россиянином, хотя иногда и показывает снимки дочери.

Вероятно, после полномасштабного вторжения Цымбалюк не хотелось записывать себя в ряды предателей. Именно поэтому она и опубликовала украиноязычный пост с текстом молитвы. Впрочем, на этом тема войны в блоге украинки закрылась. Она так ни разу и не осудила агрессию РФ, продолжив размещать публикации на абстрактные темы и эстетические фото.

Сейчас страница Цымбалюк в Instagram недоступна для интернет-пользователей из Украины.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что украинская блогерша, которая в 1996 году представляла Украину на "Мисс Мира", а также была "Вице-мисс Киев", Наталья Бакай (Козицкая) выдала в своих соцсетях порцию пропагандистского бреда о родной стране, войне и президенте Владимире Зеленском. Впрочем, позиция путинистки, которая, к слову, является супругой украинского миллиардера и экс-главы "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая, сильного удивления не вызывает. Женщина с семьей уже долгие годы живет на Рублевке неподалеку от Москвы и, кажется, с легкостью игнорирует геноцид собственного народа за кровавые рубли. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!