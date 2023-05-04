Будущая 'клиентка' СБУ: 'вице-мисс Киева' заявила, что Россию победить невозможно и набросилась на Зеленского

Украинская блогерша, которая в 1996 году представляла Украину на "Мисс Мира", а также была "Вице-мисс Киев", Наталья Бакай (Козицкая) выдала в своих соцсетях порцию пропагандистского бреда о родной стране, войне и президенте Владимире Зеленском. Впрочем, позиция путинистки, которая, к слову, является супругой украинского миллиардера и экс-главы "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая, сильного удивления не вызывает. Женщина с семьей уже долгие годы живет на Рублевке неподалеку от Москвы и, кажется, с легкостью игнорирует геноцид собственного народа за кровавые рубли.

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На личной странице в Instagram жертва российской пропаганды разместила оскорбительный пост о Зеленском. В комментариях украинку пристыдили за ее позицию, однако та в ответ набросилась на соотечественников, которые якобы "не понимают, что происходит".

Так, Бакай разместила ролик с кадрами из фильма, где снимался Зеленский до своего президентства. Видеоряд сопровождался текстом: "Беги, с*ка, беги!"

Украинцы на это отвечали: "Как тебе не стыдно? Ты же украинка!", "Из-за этой безжалостной войны миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу с целью сохранения своих жизней. Сколько невинных людей погибло на войне, а это были чьи-то мужья, сыновья, родители… И вы – коренная киевлянка, вас не мучает совесть молчать или что-то подобное себе поститься на страницу?", "Влажные мечты предателей Украины. Много вам заплатили за этот пост?", "Интересно, а куда вы бежать будете?"

Однако Бакай на мнение соотечественников плевать. Следуя всем канонам пропагандистской методички, она выдала в комментариях абсурдные нарративы о "наркоманах и бандеровцах", "братских народах" и "вере славян".

"Зеленский – наркоман Иуда. А мы, славене, за веру, за православие и за справедливость... Именно потому, что я украинка, киевлянка, православная, славянка… поэтому мне за вас стыдно, а за Украину больно. Ваш Зеленский уничтожил всю страну, уничтожил генофонд, предал веру, предал Святую Лавру, ввёл нацистов и бандеровцев в ранг закона… конченный наркоман и Иуда. А вы этого не видите и ваши дети умирают за Америку и ее интересы. Очнитесь!" – выпалила Бакай.

Апогеем ее пропагандистского спича стала фраза: "Россию победить невозможно". Путинистка заверила, что в Киеве остается ее отец, родственники и друзья, но при этом сама "москвичка" продолжает глаголить свою "правду": "Вы что, настолько тупые, что не понимаете, что Россия могла ещё в первый день пройтись катком, и всё было бы закончено. Россия борется за себя и отстаивает свои права и свободы, а Америка втянула вас в войну и заканчивать её не собирается. Все 30 лет они готовились к этому, с момента распада Советского Союза. Вы реально верите что Украина победит? Только дурак может в это верить".

Ранее OBOZREVATEL писал о другой фанатке России из Украины, которая побеждала на конкурсах красоты, – "Мисс Львов 2018" и "Первой вице-мисс Украина Вселенная" Наталье Болюх. Она живет в Москве и вращается в пропутинских кругах. В 2022 году ее лишили титулов.

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