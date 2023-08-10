Рианна и скандальный рэпер A$AP Rocky во второй раз стали родителями – СМИ

Всемирно известная барбадосская певица Рианна во второй раз стала мамой. В мае 2022-го на свет появился первенец звезды – мальчик, которому дали имя Ноа Мерес, а в этот раз 35-летняя артистка родила девочку.

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Впрочем, ни Рианна, ни ее скандальный бойфренд, известный американский рэпер A$AP Rocky пока не подтвердили новость о пополнении в семье. Однако журналисты Media Take Out утверждают, что о вторых родах мировой знаменитости им сообщили источники из близкого окружения пары.

По словам инсайдеров, новорожденная девочка очень похожа на свою звездную маму.

"Она – вылитая Рианна, даже глаза светлые", – цитируют их журналисты.

Также в издании отмечают, что роды артистки прошли успешно, и сейчас она вместе с дочкой уже находится в своем особняке в Лос-Анджелесе, где восстанавливается после больницы.

Напомним, Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают сына, который появился на свет год назад. Именно поэтому новость о второй беременности певицы стала большой неожиданностью для фанов. Сообщила она ее довольно эпатажно – во время выступления в перерыве между таймами легендарного Супербоула в наряде, подчеркивающем уже довольно заметный животик. Этот перформанс стал первым живым выступлением певицы за 5 лет.

Напомним, бойфренд Рианны не так давно попал в громкий скандал из-за своего украшения в форме танков, образующих букву Z. Такой поступок вызвал волну возмущения пользователей, обвинивших звезду в пропаганде российской агрессии против Украины. Комментаторы попытались объяснить рэперу, что Z – это современная свастика.

Как писал OBOZREVATEL, A$AP Rocky во второй раз опубликовал фото с Z-украшением, но учел ошибки предыдущей публикации и рассекретил смысл.

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