Хвалил Путина и 'поклонялся' театру РФ: что студенты Юрия Высоцкого рассказали о его политических взглядах и как преподаватель отреагировал на обвинения

Заслуженный деятель искусств Украины и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Юрий Высоцкий, обвиняемый в сексуальных домогательствах студентами и актерами, которые учились в заведении, где он преподает, отреагировал на заявления экс-педопечных. 74-летний актер отрицал всю информацию, распространяющуюся о нем в сети.

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По его словам, он никогда в жизни не позволял себе обращаться неэтично со студентами, а также отметил свою художественную деятельность, якобы из-за этого он является авторитетом. Оправдание Юрия Высоцкого прозвучало в комментарии Алине Доротюк.

"Я их (обвинение. – Ред.) все отвергаю. Почему это произошло – догадываюсь. Прочитав все обращения, есть ощущение спланированной кампании", – заявил преподаватель.

Он отказывался объяснять ситуацию со своей стороны и призвал дождаться официального заявления, которое получит рабочая группа. В частности, актер намекнул, что его вряд ли уволят из университета из-за весомого вклада в его развитие и украинской культуры, в общем.

Однако актеры также рассказали о политических взглядах Юрия Высоцкого. По их словам, он вынуждает студентов читать российских классиков театра и пропагандирует нарративы страны-агрессора. Он также якобы сравнивал украинских актеров театра с московскими.

"Этот "совок", что все должно быть так, как он скажет: исключительно русская литература, то есть Чехов, Станиславский... "А что вы можете мне рассказать о Толстом?" – поделилась его экс-студентка.

Из-за разногласий в политических взглядах Высоцкого и другого его студента, участвовавшего в Революции Достоинства, последнему пришлось уехать жить в Польшу.

"Из того, что он говорил, было видно, что он симпатизирует правительству Януковича. Очень часто у нас были разные минутки политинформации, где он постоянно рассказывал, какой Путин классный, какие американцы, европейцы невоспитанные. Я это помню, как сегодня: "Ребята, они хотят разорвать Россию!" Это время от времени раздавалось на наших занятиях, когда он рассказывал, как Путин хорошо ответил на какие-то упреки американского президента", – рассказал бывший студент Высоцкого.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева отреагировала на скандал с домогательствами в родном университете Карпенко-Карого.

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