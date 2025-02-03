'Единственный выход – повеситься': студенты профессора Юрия Высоцкого раскрыли шокирующие факты о непристойных предложениях и насилии в Карпенко-Карого

Актера, декана факультета театрального искусства и заведующего ІІ кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Юрия Высоцкого обвинили в харрасменте студенток. На фоне скандала с другим педагогом этого ВУЗа Андреем Билоусом, который, по словам соискателей образования, домогался девушек и позволял себе присылать им непристойные сообщения, выпускники учебного заведения решились рассказать о неэтичном отношении 74-летнего заслуженного деятеля искусств Украины.

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В своих соцсетях Сергей Воловец и Остап Вакулюк откровенно рассказали об устаревших методах преподавания Высоцкого. По их словам, педагог постоянно оказывал психологическое давление на студентов, что вызвало у них сильный страх.

Как отметил Вакулюк, одним из методов наказания деятеля культуры было игнорирование: "Вот показываешь ты какой-то этюд вместе с сокурсниками, всем он говорит о каких-то пожеланиях, замечаниях, а тебе – ни слова. И так могло продолжаться неделями – такое наказание молчанием. А в те моменты, когда он нарушал свое молчание относительно тебя, то мог сказать: "Все так хвалят Вакулюка. Ну, неужели в нем что-нибудь есть?"

Кроме того, по словам актера, Юрий Высоцкий довольно часто унижал студентов. Он отметил, что именно поэтому у многих исчезало не только желание посещать занятия, но и вообще выходить на сцену.

Со своей стороны Сергей Воловец поделился, что преподаватель заставлял студенток чувствовать себя рядом с ним очень некомфортно. Дело в том, что Высоцкий мог позволить себе прикасаться к девушкам во время занятий.

"Время от времени Юрий Высоцкий выбирал себе любимую студентку на день репетиций и садил рядом с собой. Мол: "Посмотрим, что они нам сыграют", говоря о студентах, которые подготовили отрывки к показу или этюды. И во время показа или при обсуждении случались выбросы энергии, эмоциональные всплески, сопровождавшиеся возложением рук на коленки девушки, или крепких объятий", – рассказал Воловец.

Однако сам Высоцкий отрицает все подобные обвинения. По его словам, люди просто пытаются скомпрометировать авторитет учебного заведения.

"Это сознательное очернение университета. Воспитание состоит в том, что человека учат, как нужно сделать. Учебный процесс построен на замечаниях и внимании на том, что получилось хорошо. Давление нет, есть сотрудничество и взаимное желание, чтобы что-то получилось. обвинение. Для меня это (обвинение. – Ред.) абсолютная неожиданность. Я захожу в аудиторию и вижу поле улыбающихся лиц. Это общая атмосфера, в которой я работаю", – высказался актер.

Однако такие заявления Юрия Высоцкого кардинально отличаются от историй, которым делились его студенты в интервью на YouTube канале Алины Доротюк. По их словам, опыт общения с преподавателем не был слишком приятным.

"Перед всем курсом он тебя просто унижал, "растаптывал", что ты ничтожна, неспособна и неуклюжа. Потом мог переходить на твою внешность. И так было постоянно", – поделилась воспоминаниями об учебном процессе с Высоцким актриса Елизавета Зайцева.

Как признались бывшие студенты скандального преподавателя, среди которых Анастасия Цимбалару, Ольга Вивчарюк, Вероника Мишаева-Яковлева, Екатерина Тишкевич, Григорий Бакланов, педагог неоднократно делал замечания девушкам о весе. Он мог позволить себе указать на определенные "недостатки" в фигуре, поэтому студентки начинали сильно ограничивать себя в питании, что приводило к потере сознания и другим негативным последствиям.

Кроме того, по словам бывших соискателей образования университета Карпенко-Карого, Высоцкий очень часто касался девушек. Он мог положить студентке руку на колено, обнять, погладить по спине, или оттянуть шлейку бюстгальтера во время занятий в трико.

"На втором курсе мы поехали в командировку. Студенты должны были ежедневно передвигаться по Донецкой или Луганской областям с разными программами. Это был 2016 или 2017 год. Мы ехали в нескольких автобусах. И вот Юрий Высоцкий зовет меня, чтобы я села рядом, пока мы едем на место назначения. В какой-то момент я чувствую его руку на колене, но она, к моему удивлению, начинает подниматься все выше и выше. Я понимаю, что, наверное, он хочет прикоснуться к моим гениталиям. Это происходило очень медленно, почти незаметно, но со временем я поняла, что это мне не кажется. Когда рука была на самой высокой точке ноги, я ее сбросила. Когда мы приехали на место, я увидела лес. Были мысли, что единственный выход сейчас – это пойти и повеситься. У меня сломался мир", – вспомнила Вероника Мишаева-Яковлева.

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