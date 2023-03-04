Режиссер-воин Олег Сенцов впервые смог взять на руки своего новорожденного сына: трогательное фото

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас воюет против российских оккупантов, впервые вживую увидел новорожденного сына Демьяна. Он родился три месяца назад в США, где сейчас живет жена кинематографиста Вероника Вельч.

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Фото с малышом Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 3 марта. На снимке отец и сын улыбаются друг другу.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", – написал мужчина.

Вероника Вельч в своем профиле опубликовала видео, на котором Сенцов впервые держал сына на руках. Мальчик смеялся и пытался "разговаривать" с отцом.

"На самом деле, это было очень трогательно... Впервые на руках у папы", – подписала ролик жена бывшего политзаключенного Кремля.

Украинцев тронули кадры встречи Сенцова с сыном. Они желали малышу здоровья, а молодой семье – долгих лет счастья.

"Желаю Вам долгих счастливых лет жизни", "Дай Бог вам скорее быть вместе каждый день!", "Козацкому роду нет перевода!", "Козак!!! Пусть растет вам на радость и во славу Украине", "Пусть растет в мирной Украине", "Какие счастливые оба. Папа даже рюкзак не успел снять", "Спасибо Вам за Украину! Пусть растет сын здоровым и счастливым!" – писали в комментариях.

Отметим, что сын Сенцова Демьян получил украинское гражданство в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта супруга Олега Сенцова Вероника Вельч с их новорожденным сыном впервые прибыла в Украину из США.

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