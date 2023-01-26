''Родился вдали от дома, а его папа сейчас на войне'': сын Олега Сенцова получил в США украинское гражданство. Фото

Новорожденный сын украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас защищает Родину на фронте, получил украинское гражданство. Дело в том, что из-за войны мальчик, которому родители дали имя Демьян, появился на свет вдали от дома, а именно в Вашингтоне, США.

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"Мы стали ближе к дому и к Победе", – прокомментировала событие супруга Сенцова и мама Демьяна Вероника Вельч. Соответствующий пост она разместила на личной странице в Facebook.

Гражданство малышу вручала посол Украины в США Оксана Маркарова.

В этот знаковый день Вельч вспомнила диалог со звездным мужем перед полномасштабным вторжением, когда "ощущение войны висело в воздухе", но никто в нее по-настоящему не верил.

"Однажды серым киевским утром муж сказал мне: "Не волнуйся, ты забеременеешь, а я поеду на войну". От этой фразы по телу пробежали мурашки. Мы хотели ребенка, и это прозвучало как бартер с судьбой. Тогда у нас были совсем другие планы и мечты. Мы уже ментально готовились к ЭКО, а путин реально готовился к войне. Я возмутилась и ответила, что не играю во все эти quid pro quo. Олег же только улыбнулся и добавил, что эта орда не остановится, пока мы их не остановим, а детей мы будем воспитывать в свободной стране, на которой "обломают зубы" и закончатся как сама империалистическая россия, так и сам путин", – написала Вероника.

После этого диалога, как отметила супруга бывшего кремлевского политзаключенного, прошел ровно год. За это время она успела выносить и родить ребенка, а Сенцов отправиться на фронт и героически выполнять там боевые задания.

"Наш сын родился вдали от дома, а его папа сейчас на войне. Наша замечательная госпожа посол вручила Демьянчику справку о получении украинского гражданства, и мы стали ближе к дому и к победе. "Последних не будет, потому что всех не подавят…" подумала я, вспоминая слова Олега "о детях, войне, побежденной орде и развале империалистической россии". Первая часть его "пророчества" сбылась. Сбудется и вторая", – прокомментировала Вельч.

Напомним, что Олег Сенцов и Вероника Вельч которая является юристкой в американской компании, поженились в начале июля этого года. Невеста для росписи выбрала стильную яркую вышиванку и нежный букет белых цветов, а жених появился на торжестве в военной форме.

Со своей предыдущей женой Аллой Сенцов развелся в 2016 году. От первого брака у режиссера осталось двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого диагностировали аутизм.

Кроме того, в декабре 2020 года у Сенцова родилась еще одна дочь Эмма от журналистки Юлии Бабич. Родители расстались еще до того, как узнали о будущем ребенке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вероника Вельч показала фото новорожденного сына. Она сделала коллаж, в котором показала мужа и ребенка, сравнив их.

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