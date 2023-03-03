Жена Олега Сенцова с их новорожденным сыном впервые прибыла в Украину из США. Фото

Новорожденный сын известного украинского режиссера Олега Сенцова, который с 24 февраля воюет на фронте, впервые оказался на Родине. Маленький Демьян родился в Вашингтоне (США) в декабре прошлого года, а 2 марта его мама, супруга кинематографиста Вероника Вельч показала фото из поезда, объявив, что вернулась с ребенком в Украину.

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Соответствующие кадры Вельч разместила на личной странице в Facebook. Интернет-пользователей умилили снимки подросшего Демьяна.

"Когда впервые увидел родное "від Сяну до Дону", – подписала фотографии с малышом супруга бывшего политзаключенного Кремля.

Неизвестно, останется ли Вероника Вельч с сыном в Украине или вернется обратно в Америку. Тем не менее, звездный отец сможет впервые увидеть своего маленького наследника вживую.

Одна из интернет-пользовательниц под снимком написала: "Немножко удивлен Сяном". На что Вельч ответила: "Это он еще отца в жизни не видел".

Другие комментаторы также оставляли под постом: "Добро пожаловать домой", "Взгляд очевидно указывает на готовность к новым свершениям! Приветствую вас в Украине!", "Какой красивый мальчик – настоящий козак", "На маму похож", "Мы вас ждали".

Напомним, что Олег Сенцов и Вероника Вельч которая является юристкой в американской компании, поженились в начале июля этого года. Невеста для росписи выбрала стильную яркую вышиванку и нежный букет белых цветов, а жених появился на торжестве в военной форме.

Со своей предыдущей женой Аллой Сенцов развелся в 2016 году. От первого брака у режиссера осталось двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого диагностировали аутизм.

Кроме того, в декабре 2020 года у Сенцова родилась еще одна дочь Эмма от журналистки Юлии Бабич. Родители расстались еще до того, как узнали о будущем ребенке.

Ранее мы сообщали, что в январе 2023-го Демьян Сенцов получил в Вашингтоне украинское гражданство. Соответствующие документы малышу вручала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Кинематографист показал новое фото с передовой. Он также объяснил, почему стал так редко появляться в онлайне.

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