Решетник – о сексе на 'Холостяке': обязательно должна быть тактильная связь

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, что вовсе не против интимных отношений на проекте. По его словам, он надеется, что секс был во всех сезонах.

Знаменитость отметил, что это романтическое шоу, поэтому у влюбленных обязательно должна быть тактильная связь. Об этом он заявил в программе "33 за 3" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая Александра Кучеренко спросила, нормально ли иметь сексуальную связь с несколькими участницами шоу "Холостяк". На что Решетник ответил, что на реалити – все по согласию сторон.

"Еще не было ни одного случая, когда кто-то кого-то изнасиловал. Не дай Боже", – подытожил телеведущий.

Напомним, 5 марта на телеканале СТБ стартовал новый 11 сезон шоу "Холостяк". В первом выпуске реалити появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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