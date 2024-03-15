Скандал из-за громкой свадьбы экс-прокурора во Львове: Решетник намекнул, кто его подставил, и объяснил, почему согласился быть тамадой

Украинский ведущий Григорий Решетник, которого пригласили работать тамадой на скандальную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ДБР Роксоланы Москвы, впервые развернуто отреагировал на критику в свою сторону. Артист подозревает, что его "заказали", чтобы подсидеть на телеканале СТБ, тогда как он не считает себя виновным и не чувствует хейта от живых людей.

По словам звезды, он не хотел записывать публичные оправдания или объяснения, а стремился дождаться откровенного разговора-интервью. Такую возможность высказаться ему дала давняя знакомая-журналистка Алина Доротюк на своем YouTube.

Григорий Решетник, прежде всего, объяснил, что не нашел перед свадьбой информации о сомнительной репутации молодоженов. По его мнению, "если они устраивают свадьбу и свободно передвигаются, у правоохранителей нет претензий к этим людям".

Относительно факта пышной свадьбы во Львове на 400 гостей, то у ведущего не возникло негативного предчувствия, ведь на празднике он видел военных, вышиванки, гости пели гимн, чествовали павших героев минутой молчания, собирали деньги на ВСУ и кричали: "Слава Украине".

Артист также прокомментировал вирусные видео, где он говорит: "Гуляет вся страна" и "Все актуально, если в правильном контексте", а в это время на кадрах демонстрируют прощание с павшими воинами.

"Если нет к каким поступкам придраться, нужно придираться к фразам. Если это спланированная инициатива, можно вырвать фразу из контекста, а затем намонтировать", – высказался по поводу этих видео ведущий.

Он пояснил, что на свадьбе заговорил о гуляниях страны в контексте того, что на празднике было очень много разных гостей. По мнению звезды, его бывший коллега – экс-ведущий СТБ – воспользовался этой ситуацией, чтобы поставить Решетника и занять его место.

Артист заверил, что его совесть чиста, ведь он "платит налоги, очень много помогает ВСУ и отказался от сотрудничества с россиянами", которое ему предлагалось после полномасштабного вторжения.

"Я только что извинился перед теми людьми, кто увидел вырванную из контекста фразу, смонтированный ролик и поверил в это. Я убежден, что не все они боты, кто-то эмоционально отреагировал. Но моя позиция тоже имеет место быть. Мы не можем – ведущие, певцы , официанты – заниматься еще и коррупцией в нашей стране. Если человек устраивает свадьбу, передвигается, значит нет у правоохранительных органов претензий к этому человеку", – предположил Решетник.

Он подчеркнул, что не имеет дел с бюджетными средствами и очень беспокоится о своей репутации, а заработанный на свадьбе гонорар якобы, в частности, потратил и на помощь военным.

Как сообщал OBOZ.UA, певица Оля Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию с выступлением на скандальной свадьбе. Артистка заявила, что ее работа – развлекать людей, а "не проводить аудит или расследование".

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