Репяхова после жалоб на Павлика рассказала о конфликте с его экс-женой: она меня боится

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор и блогер Екатерина Репяхова рассказала, что экс-супруга музыканта Лариса Созаева никогда с ней лично не общалась, Девушка уверена, что бывшая ее боится.

Изданию "Сегодня" Екатерина призналась, что Созаева никогда не отвечала ей на личные сообщения, а всю информацию передавала через Виктора Франковича. Нынешняя жена популярного артиста уверена, что Лариса держит большую обиду на бывшего.

Несмотря на публичные оскорбления Репяховой и Павлика, по словам Екатерины, в переписках Созаева обращается к экс-супругу в уменьшительно-ласкательной форме и довольно мило общается.

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"С Виктором Франковичем она всегда очень мило общается: "Витенька, Витенька", поэтому у Виктора всегда такой диссонанс – что происходит у них в сообщениях и что происходит на публику. Он не может поверить, что это пишет один человек", – прокомментировала блогер.

Также Екатерина отметила, что с ней Лариса на связь старается не выходить. Исключением являются публичные обращения бывшей супруги.

"Она мне никогда не пишет. Она меня боится, как мне кажется, и старается не коммуницировать. Все, что может – она пишет публично", – заявила Репяхова.

Отметим, ранее 27-летняя блогер подала иск в суд на бывшую жену своего супруга. Его не приняли из-за некоторых ошибок, которые Репяхова намерена исправить и получить моральную компенсацию от Созаевой. Однако в соцсетях Екатерина шокировала подписчиков новостью, что не уверена в прочности брака с Павликом, поскольку муж ее не поддерживает в судебном вопросе.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", – прокомментировала Репяхова.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-жена Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году их 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

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