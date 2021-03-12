Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл резко упал после интервью Опре
Британская международная компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov провела опрос, в результате которого оказалось, что популярность принца Гарри и Меган Маркл упала до низкого уровня впервые за всю историю. Это связано со скандальным интервью Опре Уинфри.
Жители Великобритании негативно отреагировали на разговор герцогов. Об этом сообщили на официальном сайте исследовательской компании YouGov (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По данным опроса, только 31% британцев положительно относятся к герцогине Сассекской, а более чем 58% – негативно настроены против Маркл. Это означает, что у нее рейтинг чистой популярности -27, по сравнению с -14 чуть более недели назад.
Кроме того, 45% местных жителей хорошо относятся к принцу Гарри, а 48% – плохо. Чистая оценка популярности герцога -3 – это на 15 баллов ниже, чем за 2 марта.
Отмечается, что британцы по-прежнему больше всего любят королеву Елизавету II – 80%. Принц Уильям и Кейт Миддлтон также остаются популярными: около трех четвертей британцев дали им положительные отзывы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
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