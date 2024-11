Работает тамадой на свадьбах в Испании. Куда исчез опальный комик Антон Лирник, оскандалившийся обращением к Путину

Некогда популярный в Украине артист Антон Лирник, который до полномасштабного вторжения жил и работал в России, с началом большой войны уехал из страны-агрессора. Но не вернулся в Украину, а осел с семьей в Турции. А недавно стало известно, что он уже устроился в Испании.

как живется артисту, которому долгие годы удавалось зарабатывать в двух странах. А после полномасштабного вторжения – "повезло" испытать страшный гнев украинцев из-за одного поста в Instagram.

Антон Лирник родом из Кировограда (ныне – Кропивницкий). Два года осваивал профессию журналиста в местном педуниверситете, затем перевелся в другой вуз, где получил диплом филолога. Переехав в Киев, некоторое время работал на радио и телевидении, писал сценарии для кино. В команде КВН "Аляска" познакомился с Андреем Молочным, будущим партнером по комедийному проекту "Дуэт имени Чехова". Проект стартовал на канале "Интер", позже перебрался на "1+1", а в марте 2008 года его новые выпуски начали выходить на "Новом канале". Вскоре артисты засветились в Москве, где стали резидентами Comedy Club.

В ноябре 2019 года Андрей Молочный попал в украинскую базу "Миротворца" после того, как заявил, что по Киеву "толпами ходят фашисты". Артист также назвал украинский язык "неразвитым" и добавил, что "он естественно звучит в сельскохозяйственной среде и его использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно". К тому времени Лирник и Молочный уже не работали вместе, "Дуэт имени Чехова" распался.

В 2015 году Лирник стал членом жюри "Лиги смеха", где занимал тренерское кресло три сезона. Параллельно артист не переставал работать в России. Получил должность продюсера на телеканале СТС, в 2018 году стал ведущим развлекательной программы "Шоу выходного дня" на этом канале, а два года спустя принимал участие в шоу "Маска" на канале НТВ.

Полномасштабное вторжение застало Лирника в Москве. В феврале 2022 года он опубликовал в Instagram пост с призывом остановить войну, а в марте этого же года выложил видео с обращением к Путину, которое вызвало стремительную волну возмущения. Украинец попросил у диктатора помочь предоставить зеленый коридор для жителей Волновахи Донецкой области. "Владимир Владимирович, я к вам никогда не обращался, но обращаюсь, потому что только вы можете помочь", – раскланивался перед агрессором в своем обращении.

За это видео артиста подвергли критике не только поклонники, но и украинские знаменитости. Коллеги артиста признавали, что шокированы тем, что он просит о помощи убийцу. Певица Светлана Тарабарова прокомментировала коротко: "Позор тебе, идиот!" Телеведущая Василиса Фролова предупредила, что у нее с Лирником, с которым раньше дружила, отныне ничего общего. "А остановить войну? Такое в голову не пришло? Давайте заберем детей и дальше продолжим уничтожать Украину? Надеюсь, что мы никогда не встретимся, иначе я за себя просто не ручаюсь", – написала в соцсети телеведущая Катя Осадчая.

К тому времени Лирник с семьей уже проживал в Турции, куда уехал после полномасштабного вторжения. Жена Марина и 7-летняя дочь Марфа – это третья семья артиста. Во втором браке с основательницей сервиса Oh My Look Лерой Бородиной Лирник имеет 15-летнюю дочь Соню, которая живет с мамой, отчимом, телеведущим Андреем Шабаниным, и младшей сестрой в Киеве. В первом браке у Лирника тоже была дочь – Маша, жизнь которой оборвала страшная трагедия: в 8 лет девочка умерла от онкозаболевания.

За границей артист начал заниматься развлекательными мероприятиями, выступал со своим стендап-шоу. И, как сообщал в Instagram, активно помогал украинским детям, пострадавшим от войны.

Лирник всячески демонстрировал отстраненность от российского шоу-бизнеса, однако в сентябре 2022 года стало известно, что он возвращается на сцену с комедийным спектаклем "Мужчина на расхват", где играет в компании россиян. Кроме Лирника, на афише указаны Евгений Никишин и Сергей Писаренко (экс-участники "Дизель Шоу", после вторжения бежавшие в РФ), а также Ольга Бузова, засветившаяся в оккупированном Донецке с т.н. гуманитарной миссией. Выступление планировалось в октябре на круизном лайнере Astoria Grande, специализирующемся на развлечениях для богатых россиян. Корабль курсирует из Сочи в Турцию, на борту есть бассейны, фитнес-зал, рестораны, магазины, дискотечный зал и театр, куда пригласили Лирника и компанию смешить состоятельных россиян.

В начале года артист дал интервью немецкому изданию DW. Разговор проходил в Берлине, куда артист приехал с сольным стендап-концертом. Перед этим выступлением в Варшаве был отменен аналогичный концерт: организаторов накрыла волна гневных обращений украинцев. "Есть люди, которые сегодня ведут очень активную работу по выявлению предателей и, конечно, находят их, – объяснил причину отмены выступления Лирник. – А что касается меня, для этого есть все причины: я работал в Москве, а также записывал обращение к Путину. Это мне напоминают – что я не желал ему смерти, а обращался за помощью. Поэтому у меня полностью испорчена репутация в этой среде".

В интервью DW Лирник попытался объяснить, как появился пост с обращением к российскому диктатору: "Какое-то время после начала войны я оставался в Москве. Выложил антивоенное сообщение "Нет войне" – и ко мне сразу же пришел эфэсбэшник: "Еще один пост – и мы найдем причину, чтобы вас закрыть". Я думал, что делать, как помочь людям. Мы с друзьями, нам казалось, придумали выход – записать обращение к Путину. Я не дурак и понимал, что он не посмотрит мой Instagram, цель была другая: обратить внимание россиян на то, что в этой войне страдают мирные люди. У меня 90 процентов подписчиков на то время были – россияне".

По словам Лирника, он не в курсе, удалось ли ему достучаться до россиян, но украинцы его услышали: "Меня просто завалили гигантским количеством негативных комментариев. Отвернулось большое количество друзей, которые писали проклятия. Я не ожидал такого. Я все выключил, поудалял у себя все соцсети, замолк. Потом мы уехали в Турцию. Я никогда не собирался жить в Москве. Были планы вернуться в Украину. В январе, перед войной, купили дом под Киевом, вложили все свои сбережения".

Тем временем в Украине продолжают жить родственники артиста: "Мои родители остались в Одессе, родители жены – в Киеве, братья мои там. Они не могут или не хотят уезжать". А недавно стало известно, что Лирник с женой и дочерью покинул Турцию, но они не вернулись домой в Украину, а устроились в Испании. Украинец уже успел дать несколько интервью местным YouTube-каналам.

По его словам, он с женой и дочерью живет в Валенсии, где арендует жилье. Зарабатывает концертами и уже трижды за несколько месяцев пребывания в стране выступал тамадой на свадьбе. "Это сложный бизнес, слишком много сил на это тратишь, – говорит об этой работе. – Поэтому веду за большие деньги". Сколько стоит заказать Лирника на свадебную церемонию, озвучивать отказался: "Звоните, договоримся".

Лирник отмечает, что многие его друзья и знакомые, которые в начале большой войны уехали из РФ, вернулись обратно. Сам он своего будущего в России не видит: "Находясь там, ты участвуешь в том, что творит это государство. Ты не воюешь, не убиваешь людей, не производишь снаряды, но своим присутствием там оправдываешь власть, ведущую эту войну". Но и о возвращении в Украину тоже, похоже, речь не идет. Лирник говорит, что стремится сделать все, чтобы остаться в Испании легально: "Чтобы если не я, то хотя бы моя дочь здесь получила будущее. Именно поэтому стараюсь легализироваться максимально – занимаюсь официально бизнесом, плачу налоги. Это последний наш переезд, думаю".

На вопрос, поддерживает ли сейчас контакты с Андреем Молочным, отвечает так: "Поскольку у нас разные взгляды на общественно-политическую ситуацию, то общение такое: "С днем ​​рождения!" – "Спасибо" – "Как у тебя дела?" – "Все хорошо". И на этом разговор заканчивается. Я боюсь обсуждать с ним какие-то моменты".

"Очень хорошо, что он не стал там, в России, совсем Молочным, – поделился в интервью OBOZ.UA актер и сценарист Олег Иваница, в свое время работавший вместе с Антоном Лирником. – И если каким-то образом помогает знакомым военным или вообще ВСУ, это ему только в плюс. А то, что он оказался за границей, не вернулся в Украину, – это его выбор и решение. Хотя, знаете, когда медийные лица выезжают из страны, это влияет на общее эмоциональное состояние в стране. Люди начинают думать: "О, этот уехал и вон тот, похоже, упаковывает чемоданы. Что делать?"

"Я хорошо помню один момент в начале вторжения. Не очень люблю, когда меня узнают на улице. Но когда видели в военной форме в те дни, понимал, что это действовало как успокаивающая терапия. Поэтому можно сказать, что известные люди, которые выехали, – это в минус стране", – добавил Иваница, который с первых дней вторжения находится на службе в ВСУ.

