'Пять дней ничего не ем': жена Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем после громкого скандала с пропуском

На днях в сети разгорелся громкий сандал вокруг украинского певца Виктора Павлика и его супруги, а по совместительству концертного директора Екатерины Репяховой. Пара покаталась по стратегическому объекту, проезд на котором разрешен только для спецтранспорта, – Южному мосту в Киеве, сопровождая это хвастливыми комментариями. На артиста и его избранницу обрушился шквал хейта, на фоне чего у Репяховой, как рассказала она сама, начались проблемы со здоровьем.

Видео дня

Так, по словам 28-летней девушки, последние пять дней она совершенно ничего не ест. На свое состояние Репяхова пожаловалась в InstaStories.

Недоедание повлекло за собой неприятные последствия. Жена Павлика рассказала, что ей стало плохо просто посреди улицы.

"Пять дней я не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 кг. Сегодня меня скрутило просто на улице, не могла встать с асфальта. Поэтому ем через силу", – поделилась с подписчиками избранница исполнителя.

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Павлик вскоре прокомментировал инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова о "подарке" были лишь неудачной шуткой.

Как известно, киевские правоохранители уже изъяли у Павлика спецпропуск. Полицейские также напомнили музыканту и его жене, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.

Впрочем, Репяхова утверждает, что спецпропуск не изъяли навсегда, а лишь забрали на время для проверки. Также она добавила, что этот документ не был подарком от певца, хотя именно такая формулировка прозвучала на видео.

Репяхова и ранее оправдывалась за видео, на котором муж катает ее по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Более того, она нашла в громком скандале позитивные стороны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после скандала в Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика. Подробнее об этом – читайте в материале.

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